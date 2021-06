Zamjenik novoga splitskoga gradonačelnika Bojan Ivošević gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2 te se ponovno morao ograditi od antisemitske objave na Facebooku iz 2017. godine. Iako se još ranije ispričao, voditelj Aleksandar Stanković poručio mu je da se radi o odvratnoj izjavi, na što mu je ovaj odgovorio - "apsolutno".

Inače, komentar je bio dio rasprave s hrvatskim Židovom Ronijem Robertom Brandlom. "Dotični gospodin je vrijeđao i moje preminule u Drugom svjetskom ratu, ubijene u logorima, vrijeđao cijelu jednu naciju... Potpuno je, po meni, nenormalno da se Hrvatsku, koja je sljednica NOB-a veže direktno uz NDH, jer mi njeni sljedbenici nismo", pojasnio je Ivošević i dodao da nije bio jedini u toj raspravi:

"I kad je on vrijeđao nas na svim mogućim osnovama, u tom trenutku moja je mladenačka glupost došla do izražaja te 2017., gdje sam ja zapravo samo tražio način kako da njega osobno, ne širu populaciju, povrijedim na način na koji je on mene. Nedopustivo, velika greška", rekao je Ivošević dodavši da se srami zbog svoje obitelji, koja ne dijeli takve stavove, ali zbog toga što to mora ponovno objašnjavati.

Pozvao je mlade, poučen svojim primjerom "da stanu na balun u tim raspravama jer nema ništa od toga".

Fajter, a ne kriminalac

Osvrnuo se i na svoj odlazak iz SDP-a u kojem su ga prozvali netrpeljivim i ustvrdili da je otišao zbog svog nedolinog ponašanja. Kaže da neke stvari u stranci jednostavno nije mogao gledati.

"Tragično mi je da govorimo da je problem osoba koja iskritizira imenom i prezimenom osobu koja se zaposlila bez natječaja, koja je dobila nekakav posao s gradom preko veze, kućicu na adventu... Ja to nisam mogao trpjeti. Ja sam kritizirao te ljude u lice", poručio je Ivošević.

Prisjetio se i djetinjstva, jer su ga u školi maltretirali, jer je u zadaćnici napisao da je ljeto proveo kod bake u Somboru u Srbiji. Dodao je da ga je to formiralo kao ličnost te da je zbog toga postao "fajter", a ne kriminalac. Dodao je da se do 2011. izjašnjavao kao Hrvat, a onda je prestao, jer mu je smetalo da netko privatizira termin hrvatstva, ali i to što se ne osjeća prihvaćeno zbog djela najglasnijih Hrvata.

U sklopu svoje aktivističke karijere pokrenuo je facebook stranicu " Dnevna doza splitskog nereda", na kojoj ukazuje na brojne probleme u gradu. Dodaje da gradonačelnik osobno nije nikad bio problem, već sustav ispod njega.

"I uvijek bi na nekoj razini to stalo. I onda smo mi shvatili da treba javnosti prezentirati da je neki problem detektiran, da je neki problem prijavljen, da se ne rješava jer netko ne radi svoj posao. Kad je krenulo javno imenom i prezimenom, pogotovo kad smo počeli pratiti razine gdje zapinje, onda se cijela kičma komunale promijenila u ovom mandatu. Javnim pritiskom uzrokovali smo da je politika odlučila napraviti neke rošade unutar sustava i sad sustav bolje funkcionira", rekao je Ivošević, dodavši kako stanje i dalje nije idealno, ali je puno bolje.

Zbog svog aktivizma je imao i problema. "Mogu se pohvaliti da me zbog jednog ugostiteljskog objekta nazvala osoba koja je prije malo manje od godinu dana na području Splita uhićena kao član zločinačkog udruženja koje je planiralo ubojstvo jedne osobe. Čak i takvi ljudi surađuju s ugostiteljskim vodama u Splitu i nije se libio nazvati mene i objasniti da ne bi bilo dobro da se dalje bavimo time", rekao je Ivošević.

Svakome će dati priliku

Nakon odlaska iz SDP-a Ivošević je odlučio biti nezavisan, pa je takav pristupio listi Ivice Puljka, za koje kaže da se fer i korektno ponio te da je uključen u sve procese i ništa mu ne taji. Istaknuo je da je bliži liberalnijim politikama, ali i da ima pojačani socijalni karakter. Smatra da treba pomoći slabijima i ugroženijima koliko je moguće, ali bez da se optereti poduzetništvo i pučanstvo.

Tako je govorio i o mogućim otkazima u gradskoj upravi: "Vrlo mali broj ljudi ćemo moći otpustiti, a da ne prekršimo neki zakon. Mi ćemo svakome dati priliku. Od ponedjeljka imaš priliku raditi posao. Ako nećeš, onda postoje opomene pred otkaz i tako dalje", istaknuo je Ivošević.

Nije Plenkovićev obožavatelj

Na pitanje što misli o premijeru Andreju Plenkoviću, koji ga je prozivao zbog antisemitske objave, Ivošević je rekao da je zemlja previše propatila zbog njegove politike i da nije fan HDZ-a.

"Ne mogu imati neko pozitivno mišljenje o osobi koja dolazi iz takvih struktura. On ima taj nekakav gard, donedavno se držao poprilično dobro u medijskim nastupima. Ali sad u zadnje vrijeme... Ja stvarno ne znam zašto sam ja od 30 godina, zamjenik gradonačelnika, njemu tako bitan.

Preusmjerio se premijer s rasprave s predsjednikom na mene. Meni bi bilo draže da se njih dvojica nastave međusobno svađati, jer stvarno ne želim imati toliko posla s nacionalnom politikom. Zanima me Split i da dovedem grad u red, poručio je Ivošević.

Osvrnuo se i na odluku predsjednika Zorana Milanovića o vraćanju odlikovanja Branimiru Glavašu rekavši da je to ružna poruka te na Hajduk za kojeg je rekao da je kroz cijelu povijest, možda i slučajno, bio na pravoj strani. Govorio je i o religiji, istaknuvši da ima sve sakramente, ali je postao agnostik.