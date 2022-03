Gradonačelnik Splita, Ivica Puljak i njegov zamjenik, Bojan Ivošević trebali bi sutra podnijeti ostavke na svoje dužnosti, potvrđeno je tijekom srijede. Razlog tomu je pritisak koalicijskih partnera na smjenu Ivoševića zbog ranijih neprimjerenih izjava te prijetnji upućenih urednici gradske rubrike Slobodne Dalmacije, Nikolini Lulić kojoj je poručio da će joj se "napiti krvi", zbog čega je nedavno dobio i kaznenu prijavu DORH-a.

Dok je Puljak poručio kako će sve objasniti na sutrašnjoj konferenciji za medije, dogradonačelnik Ivošević se oglasio na Facebooku neobičnom objavom. Naime, uz tekst: "Pokažimo im šta je Split!", Ivošević je podijelio službeni video-spot za novu sezonu NFL-a, odnosno lige američkog nogometa.

U spotu je glavni slogan "We ready" (eng. Spremni smo), što bi moglo aludirati da se Ivošević već sprema za izvanredne lokalne izbore. Rečenica koju je on dodao, mogla bi aludirati na to da se Split treba pripremati na nove izbore, ali i na političku bitku, s obzirom da je američki nogomet, ako povučemo tu paralelu, inačica ragbija, koji se percipira kao grub sport.

Možda je to i Ivoševićeva poruka da kreće po vlast svim sredstvima, da je spreman i da se više nema kome ispričavati (prethodna objava prije ove je bila isprika Nikolini Lulić op.a.), jer cilja samo na pobjedu, a da je politika upravo to - grub sport. U svakom slučaju, bit će zanimljivo čuti i vidjeti koji će biti sljedeći Ivoševićevi potezi.