Zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević, koji je zbog prijetnji urednici Slobodne Dalmacije Nikolini Lulić da će joj se zbog tekstova "napiti krvi" izazvao osude u javnosti, poručio je u četvrtak da će se promijeniti i neće više biti "na sramotu Splita".

"Svjestan sam da više nisam aktivist, nego zamjenik gradonačelnika i takva stvar se više neće ponoviti i neće biti na sramotu našeg grada", izjavio je Ivošević, čelnik nezavisne liste "Kandidati bez kompromisa", novinarima koji prate sjednicu splitskog Gradskog vijeća.

Napominjući da nije član nijedne političke stranke, ispričao se gradonačelniku Ivici Puljku (Centar) te svim gradskim vijećnicima i članovima te stranke što se njegove "neke loše odluke" vežu uz njih. Inače, prva je to njegova izjava novinarima tijekom sjednice Gradskog vijeća nakon izrečenih prijetnji novinarki Slobodne Dalmacije.

'Ljudski čin koji je potreban'

Naglasio je kako je gradonačelniku obećao da se neće obraćati medijima "mjesec dana" te da to planira i održati, ali da je današnji izlazak pred novinare njegov "ljudski čin koji je potreban" jer je nekoliko dana bio odsutan iz Hrvatske.

"Ispričavam se novinarki Nikolini Lulić i svakoj drugoj osobi koja se možda osjetila povrijeđena mojim riječima i načinom komunikacije. Tu sam lekciju naučio i neke stvari ću promijeniti u svom životu", rekao je Ivošević i dodao kako zna da mu mnogi neće vjerovati na isprici novinarki i njegovim riječima da se to više neće ponoviti.

"Ne bih bio ni prvi ni zadnji političar koji je rekao da nešto neće ponoviti i onda ponovno ponoviti", kazao je te naglasio: "Ovako nešto iz mojih usta, ja vam garantiram, neće se ponoviti", izjavio je.

Novinarima je poručio kako imaju pravo raditi svoj posao te da će se truditi olakšati im dostupnost informacija, pri čemu prije svega mora promijeniti način komunikacije s njima. "Ja sam ostao u starom 'modu' kada sam bio aktivist i kada sam imao neformalni vid komunikacije, ali moja sadašnja funkcija zamjenika splitskog gradonačelnika to više ne dozvoljava, to se promijenilo sada momentalno", kazao je i dodao da će dodatno raditi na popravljanju svojih komunikacijskih vještina, jer to rade i drugi političari.

Tražio bi ostavku od drugih

Upitan bi li od nekoga drugoga tražio ostavku u sličnom slučaju, Ivošević je odgovorio kako bi za početak najprije tražio ispriku onoga tko tako postupa, a ako bi bilo "oporaba", vjerojatno bi tražio i ostavku onoga tko postupa kao što je on postupio prema novinarki. "Ja sam se Nikolini Lulić već u razgovoru ispričao, a ispričao sam se i ponovno. Ispričat ću se koliko god puta treba", kazao je Ivošević.

Nije želio komentirati izjave bliskog gradonačelnikova suradnika Srđana Marinića da je Slobodna Dalmacija pokušala reketariti Grad Split. "Naučio sam da kao zamjenik gradonačelnika ne bih trebao komentirati rad medija ni u kom smislu. Ako želim komentirati, ne mogu to izgovoriti kao zamjenik gradonačelnika. Ono što mogu reći je da smo u dva navrata odbili poslovnu suradnju u vrijednosti od 460 tisuća kuna i to je to. Naučio sam lekciju, ne smijem komentirati rad medijskih kuća", zaključio je Ivošević.