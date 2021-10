Zamjenik gradonačelnika Splita Ivice Puljka, Bojan Ivošević, u intervju za Slobodnu Dalmaciju progovorio je o prijetnjama koje prima u tjednu kada je u prvi plan iskočio zbog deložacije ilegalnog kioska na Rivi.

"Prijetnje nisu za mene ništa novo. Ja sam ovdje došao odakle sam došao, iz aktivističkih krugova, gdje tada nisam bio ni dužnosnik. Zakon me sada više štiti nego prije, a i navikao sam živjeti s prijetnjama", kazao je Ivošević, a na pitanje jesu li te prijetnje ozbiljne odgovara:

"Gledajte, vi imate prijetnje koje dođu od neke osobe u žargonu, onako izlete a da to ne misli, ali i prijetnje osoba koje su, primjerice, bile na tjeralicama zbog iznude u BiH. Neke su ozbiljne, neke nisu, tako to ja shvaćam, ali mi je i potpuno irelevantno jer ću ja svoj posao nastaviti obavljati".

'Mnogi se nisu htjeli izlagati'

Ivošević je demantirao informacije da ima policijsku zaštitu. Odgovorio je i na pitanje mora li zamjenik gradonačelnika baš biti na uklanjanju kioska na Rivi.

"Vidite da je ovaj kiosk pet godina stajao ispred same zgrade Lučke kapetanije, koja je prva odgovorna za to područje, a tek poslije Grad Split tu može intervenirati, jer to nije primarna djelatnost našega Komunalnog redarstva. Zna se tko bi se trebao baviti pomorskim dobrom, to je Lučka kapetanija, ali pet godina ništa nisu učinili u vezi s tim pitanjem", kazao je.

"Mogu samo reći da je ekipa koja je bila okupljena oko toga kioska dosta uporna u životu što se tiče djelovanja za vlastitu korist, pa je i u prošlosti povlačila za rukav mnoge političare iz svih stranaka s molbama za pomoć, da još nije vrijeme, da se razmisli…, tako da se mnogi nisu htjeli izlagati znajući da će to završiti u medijima na ovakav način", rekao je Ivošević.