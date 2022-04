Dogradonačelnik Bojan Ivošević rekao je večeras u RTL Direktu da napreduje u komunikacijskim vještinama. "Mislim da mi je cijela situacija uvelike otvorila oči da jedno je komunicirati na kavi na zidiću, na ulici, a drugo komunicirati na funkciji poput moje i da neke okviri komunikacija koji su mi do sada bili normalni ipak nisu prihvatljivi ni primjereni mojoj funkciji", rekao je Ivošević.

Kaže da mu je žao što se to dogodilo te mu nije bila namjera prijetiti niti smatra da je ikome prijetio. "To je rečeno u metaforičkom kontekstu toga da bi nekog htio prijaviti Hrvatskom novinarskom društvu radi neetičkog rada", kazao je.

Govoreći o ostavci na mjesta u petak, Ivošević je rekao da to ničime ne uvjetuju. "Vjerujemo da je ovo što smo radili je dobro i zato se ne bojimo izaći na izbore. Split je stalno mijenjao gradonačelnike ali to nije bilo do Splita, nego gradonačelnika koji kad bi ušli u Banovinu bili su spremni istrgovati javni interes za svoju fotelju, nekom koalicijskom partneru dati javni resurs, pogodovati, dijeliti proračunske novce stranačkim poslušnicima i zapošljavati samo stranačke ljude. Odstupili smo od takvog načina upravljanja gradom i vjerujem da će građani to valorizirati", kazao je.

Je li bilo prijetnje?

Razgovor s urednicom Slobodne Dalmacije započeo je sve, a prije dva tjedna podignuta je optužnica. "Moja prijetnja je bila u kontekstu da ne rade etički i da ću ih prijaviti HND-u. Sve riječi koje su bile dodatne su bile opis onoga što najavljujem, a to je da sam se htio legalnim putem suprotstaviti se neistinama", rekao je te dodao da objavljeni tekst o borovima na Marjanu danas više nije sporan.

"Na temelju anonimne prijave došao je Držani inspektorat u Split. Jasno smo gradonačelnik i ja prozvani da radimo nezakonito. Mi u mandatu radimo sve sukladno zakonima, trudim se cijeli svoj život raditi pošteno i zakonito. Iskreno, uznemiri me da me netko lažno optužuje da radim nezakonito, nije mi bilo jasno kako je do toga došlo. Nitko nije objasnio zašto je izašla takva neistina. Nije bilo jasno tko piše, zašto piše, ali to je irelevantno. Ono što sam naučio, pa i na savjetovanjima oko javnog komuniciranja, da često novinari budu topovsko meso uređivačkih politika i da je irelevantno tko je pisao članak, uredništvo stoji iza svakog članka koji bez imalo provjere, bez da nazove drugu stranu, plasira informaciju da netko nezakonito radi što se ispostavi neistinito", kazao je.

'Medijski reket'

Ivošević tvrdi da su novinari Slobodne počeli pisati negativno o njemu i Ivici Puljku kad su odbili "medijski reket".

"Nakon što smo stigli na vlast, u sedmom mjesecu dolazi predstavništvo Slobodne Dalmacije i nudi poslovnu suradnju koja je sadržavala određene teme koje bi obrađivali kao i okrugle stolove. Teme su 30 tisuća kuna, okrugli stolovi 50 tisuća kuna, a to je modus operandi koji su imale bivše vlasti sa Slobodnom, koje imaju neki drugi gradovi u okolici Splita i županije. Čitatelji mogu vidjeti što je sponzorirani sadržaj u poslovno-tehničkim suradnjama, gdje se novac građana troši da bi se o političarima lijepo pisalo. Mi ne želimo tako nastupiti, na tragu smo onoga što zagovara GONG i HND, da ako će s novci dodjeljivati medijskim kućama da to mora biti temeljem poziva, natječaja s komisijom koja će objasniti zašto i kome koliko novaca ide", kazao je te naglasio da to nije prijavio jer se u Hrvatskoj neke stvari mogu raditi legalno.

"To nije klasični reket. Imate ponudu koju možete prihvatiti i odbiti. Ako dobijete neka građani sami procjene je li se dogodio zaokret u uređivačkoj politici od ljeta i koji je razlog nakon što smo odbili ponudu, nakon određenog perioda ponovno došli s istom ponudom i ponovno su odbijeni", rekao je pa istaknuo da je u optužnici naveo i da u Slobodnoj HDZ kroji uređivačku politiku te da mu je novinarka kazala da ne može reći da nije u pravu.

O Kerumu

Komentirajući tvrdnje Željka Keruma da je ekstremist, fašist i šovinist, Ivošević je rekao da je njemu svaka njegova uvreda poput pohvale. "Nema ništa bolje nego da vas taj gospodin vrijeđa, to je najveći kompliment koji možete u Splitu dobiti. Ima seriju prijetnji, to nisu kolokvijalni izrazi. Zaprijetio je novinaru Slobodne Sandiju Viduliću, kasnije je to da će iščupati gučak ponovio meni. Čeka ga to na sudu", kazao je.

Na pitanje mislili da će Vice Mihanović biti kandidat HDZ-a, Ivošević je kazao da mu Mihanović nije jasan. "Boji se i skriva se. Tražio je moju ostavku, dobio ju je, gradonačelnikovu ostavku, dobio je, dobit će što god hoće da građani daju sud između te kriminalne stranke i novih ljudi koji su došli u splitsku i hrvatsku politiku i bore se za javni interes", kazao je.

Na pitanje vjeruje li da će biti oslobođen, Ivošević je rekao da će biti šokiran ako unatoč četiri svjedoka, "što svi, pa i ljudi iz Slobodne i ja govorimo isto, budem osuđen". "Dan danas mi nije jasno za što se mene goni, da netko osjeća strah da će mu biti onemogućeno obavljati posao dok naša Gradska uprava im odgovara na upite."

Nakon ostavke, bit će nezaposlen. "Dužnosničku privilegiju 6 plaća koje bih mogao primati, nekih 85 tisuća kuna, sam se odrekao. Zadnja plaća je oko 14 i 300, za tjedan dana još 2-3 tisuće kuna. Ako ja, koji je do sada živio skromno, ne mogu sa 16-17 tisuća kuna izdržati 4 mjeseca onda ne živim u Hrvatskoj. Znam kako živi narod i tako ću živjeti i ja", kazao je.