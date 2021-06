Saborski zastupnik Bojan Glavašević danas je na Twitteru komentirao jutrošnje uhićenje glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića.

"Uhićen Kazimir Bačić, glavni ravnatelj HRT-a, piše Index. Toliko sam puta sa saborske govornice rekao da će to ovako završiti, da na ovo mogu samo reći: told you so. Bez trunke zluradosti. Nitko nije kriv dok ne dobije presudu, ali isto tako nikoga ne hapse bez razloga", objavio je Glavašević.

'Rekao sam mu u facu'

Potom je objavio i snimku svog govora u Saboru tijekom kojeg je rekao:

"Kazimiru Bačiću sam u lice rekao ovo: 'Možete kako hoćete, ali nećete moći dokle hoćete. Svačije vrijeme dođe, pa će doći i Vaše vrijeme. U red Vas neće dovoditi ulica, ali nemojte se iznenaditi ako Vas u red budu dovodile neke druge institucije", napisao je Glavašević.