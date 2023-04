Cijene nekretnina sve su veće, no u predgrađu Dubrovnika vile se prodaju za milijune eura. Oni s viška novaca ne pitaju za cijenu, a RTL Direkt je istražio tko to tamo živi.

"Da su cijene nekretnina u Hrvatskoj u nebesima znamo već dugo, ali posljednji podaci Eurostata pokazuju da su u zadnjem kvartalu prošle godine te cijene kod nas skočile više nego igdje u Europskoj uniji. Pa eto dobrog povoda da naša reporterka ode u predgrađe Dubrovnika, gdje se nalaze neke od najskupljih vila u državi. Ako se pitate tko ima novca tamo kupiti kuću, spomenimo samo Slavicu Ecclestone ili Bojana Bogdanovića. A uskoro bi im u susjedstvo trebao doći i Darijo Srna", poručila je Damira Gregoret u najavi priloga Marije Pajić Bačić, koja je istaknula da je Dubrovnik postao pretijesan za sve bogataše koji žele u gradu pod Srđem imati nekretninu.

Paralelni svemir

"Kao neki paralelni svemir u kojem se okupani šampanjcem nadmeću čija je veća. Vila, naravno", poručuje, i nabraja tko je sve izdvojio milijunske sume na vile u Dubrovniku. Među njima su Slavica Ecclestone, košarkaš Bojan Bogdanović, umirovljeni nogometaš Mark Viduka te jedan od najbogatijih Rusa, Putinu bliskog Viktora Vekselberg.

"Vile nemaju jediničnu cijenu, one se ne prodaju po metru kvadratnom, cijena je od dva milijuna do deset milijuna eura", kaže Goran Pikunić, vlasnik agencije za nekretnine koji poručuje da su neke vile poskupile i do 100 posto.

Upravo u agenciji koju su snimile kamere RTL-a mogu se pohvaliti da su nedavno prodali i najskuplji kvadrat u Hrvatskoj. Nevjerojatnih 58.000 eura po kvadratu za poslovni prostor na Stradunu koji je za ukupnu cijenu od 2,2 milijuna eura kupio nama nepoznati Hrvat.

Kupnjom vile u dubrovačkom predgrađu brojni vlasnici kupuju i "privatnu" plažu što zapravo ne bi smjeli pa tako je ovo trenutno jedini prolaz do mora koji mogu koristiti stanovnici Lozice koji tu žive čitavu godinu.