BOBAN SADA TVRDI DA NIJE PODMETNUO POŽAR NA FILMSKOM SETU: ‘Ja i ne znam stvarno tko je taj koji je te dvije daske nagorio’

Ministarstvo turizma nema komentara, iako se župan svojim djelom hvalio pred ministricom Nikolinom Brnjac

Kada su koncem 2005. godine na Manastirinama u Solinu i u staroj jezgri Splita trebale biti snimljene neke scene za horor film ’Omen 666’ – nastavak kultnog “Predskazanja” u produkciji američkog 20th Century Foxa, snimanje je propalo jer je netko podmetnuo požar i zapalio set za snimanje na Manastirinama. Prije toga su, zbog službeno podnesene žalbe Nadbiskupije splitsko-makarske nadležne državne institucije na čelu s Ministarstvom kulture opozvale prethodno izdane dozvole za snimanje.

NEVJEROJATNO PRIZNANJE SPLITSKOG ŽUPANA: ‘Ja sam inscenira požar da se ne snima film. Bija je Demien, sotona mala’

Sada se doznalo da je požar na setu dao inscenirati glavom i bradom – aktualni splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je tada bio gradonačelnik Solina.Zbog njega je međunarodna filmska ekipa morala premjestiti set na lokaciju u drugu zemlju, što je producente koštalo dodatnih pola milijuna dolara, a početak snimanja odgodilo za pola godine.

Boban je sada promijenio priču. Tvrda da nije on podmetnuo požar.

“Ja i ne znam stvarno tko je taj koji je te dvije daske nagorio, ali znam da sam taj koji je spriječio eskalaciju na tom svetom mjestu”, tvrdi sada Boban.

Na opasku novinara kako snimka izgleda kao priznanje, Boban je odgovorio:

“Pa dobro, to je bilo u neformalnom druženju i onako polušaljivim tonom je to napravljeno. Jer kad sam rekao inscenirao, niti je mene tko zvao, niti sam ja koga zvao. Ja sam rekao, evo, postoji mogućnost da se to dogodi”, tvrdi Boban za RTL.

Cijelu stvar sad provjerava policija. Župan kaže kako se ne boji nikakvih prijava. “Ne, ja se ne bojim nikakvih prijava. Ali ako su te vrijednosti u pitanju, evo me, tu sam”, kaže Boban.

Hribar: ‘Izgubili smo godine razvoja’

Hrvoje Hribar, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centrakoji je paležom pretrpio štetu, prisjetio se tog događaja.

“Mi se nismo bavili požarom, bavili smo se činjenicom da smo ostali bez jedne velike mogućnosti. To je bila jedna gotovo nevjerojatna prilika. I onda se pojavila ta neka mogućnost da konačno dođe jedna velika produkcija i to je završilo potpunom blamažom. Mislim da smo izgubili šest ili sedam godina razvoja”, rekao je Hribar.

“Kako bi to izgledalo da se ona dinamika koja je krenula s Game of Thronsom 2012., a koja je donijela neku milijardu kuna u sljedećih četiri, pet godina, da je krenulo šest – sedam godina ranije? Ne znam? Puno toga bi bilo drugačije da župan nije tako brz na šibicama”, zaključio je Hribar.

“U vezi s Vašim upitom, molimo Vas da se obratite županu Bobanu, s obzirom na to da ni ministrica ni Ministarstvo nisu upoznati s detaljima ni s kontekstom navedenog događaja te ga stoga nismo u mogućnosti komentirati”, stoji u odgovoru Ministarstva.