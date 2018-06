BLOGER KRULE O GOSTU KOJEG SU ‘ODERALI’ U RESTORANU: ‘Ja bi kredit na 30 godina treba dić za platit to na što si se opeko’

“Pa ljudi… ako želite biti klasa… jedite, platite i šutite… jer to što ste pojeli Baščansku ploču pa se opekli… ama boli koga ku**c za to. Pa kako se ja nikad ne opečem”, napisao je ljutito Bloger Krule

Popularni domaći satiričar, obožavan na društvenim mrežama i izvan njih, Jadranko Hodak poznatiji kao Bloger Krule, žestoko se osvrnuo na priču jednog Zagrepčanina koji je u novinama podijelio s javnošću svoje neugodno iskustvo iz jednog zadarskog restorana. Priča je klasična: gost i društvo sjeli su u fini restoran, naručili fina jela ne gledajući u jelovnik, a kada im je stogao račun s iznosom od 3241 kune, fotografirao ja isti pa ga javno objavio žaleći se da su ga “oderali s posebnim guštom”. Račun možete vidjeti OVDJE.

Bloger Krule na Facebooku se na svoj poslovični način osvrnuo na “oderanog” gosta. Njegova objava za manje od jednog dana dobila je čak 20 tisuća lajkova. Kruletovu objavu prenosimo u cijelosti, bez cenzure, sa svim psovkama i nepristojnim izrazima.

“Od 12 stavki nanjem ja razumijem samo trećinu računa”

“Pa dokle više pička mu materina!? Aj… dokle više? Svako jebeno ljeto isto… nađe se panj koji je došao na more, sjeo u riblji restoran, naždero se ribe pa šalje sliku računa u novine, veli “Oderalo ga”… “Opeko se”

Tako i danas. Oderalo ga 3200 kuna. Jebem ti mater, čitam taj račun što ga portal objavio… od 12 stavki nanjem ja razumijem samo trećinu računa i to:

– “Kava”

– “Makijato”

– “Jana 0,75 L”

…i

– “Blitva na dalmatinski”

… ovo sve drugo ko da čitam Baščansku ploču.

Paz ti molim te što su oni pojeli pa vele da ih oderalo. Naručili juvu od “Oborite ribe”

Pa krutejebo, već ovo OBORITA ti tjera strah u novčanik. Kakva je to riba oca joj jebem, jel ju motornom pilom lovilo pa je presjeklo u repu pa se ista ko bukva oborila na dno mora pa ju vinčom vuklo van? Pa jebo ti ćaća mater, čim piše “oborita” znaš da to nije normalna riba a samim tim ni cijena nije normalna. Pa da pekare prodaju oboriti burek, bio bi 40 kuna jebem ti mater glupu a kamol ne riba.

“Meni da to konobar predloži za popit, ja bi nazvao policiju”

Onda su strajbali 3 kile nekog kovača i škarpine. Kad u kauflandari vidim cijenu konzerve Eva sardine u umaku od paradajza, opečem oči. Redovito okrećem glavu kad idem kraj konzervi ribe… a ovaj se majstor opeko u restoranu na 3 kile kovača i škarpine. Ja bi kredit na 30 godina treba dić za platit to na što si se ti opeko jebem te opečena… jamci bi mi izgorili.

Onda ožeži po “Mariniranon brancinu”. Kome ovo zvuči jeftino aj molim te nek istupi korak naprijed? Imal iko? Samo ovo BRANCIN ti dade za mislit, a kad mu ispred naprde ovo MARINIRANI… jel to zvuči ka da je na popustu? Pa stari, to zvuči ko da ima državljanstvoooo!

“Opeko se”… a majku ti živote jebem.

Pa zalij sve to sa “Triangolo 0,75 BOCA”. Kad je ko od vas zadnji put popio piće koje se zove TRIANGOLO?… evo… kad? Dođeš sa šljake pa kod kuće svaki dan rokneš triangolo? Kako da ne. Meni da to konobar predloži za popit, ja bi nazvao policiju da me brani i prijavio zlostavljanje… a ovaj se opeko. Kume ti si treba izgorit!

“Onaj odvjetnik Čedo Prodanović zvuči jeftinije od ovog”

Onda još malo nekog “Carpacccio od svježe ribe”. En ti mater, ovo zvuči ko da ima građevinsku dozvolu. Onaj odvjetnik Čedo Prodanović zvuči jeftinije od ovog gore napisanog. Karpaćo? Pa koje je jelo koje završava na ĆO jeftino??? Pa cikla da se zove ciklaćo, tegla od kile bi bila 200 kuna kamol ne ovaj neki karpaćo.

Pa ljudi… ako želite biti klasa… jedite, platite i šutite… jer to što ste pojeli Baščansku ploču pa se opekli… ama boli koga kurac za to. Pa kako se ja nikad ne opečem… žar ti jebem, njima i opečavanju po ribljim restoranima. Pa ko to više puši svetejeblo…”, zaključio je Bloger Krule pripomenuvši u odgovoru na jedan komentar da “za 3200 kuna u Benkovcu kupiš 25 kila gotove pečene janjetine”.

