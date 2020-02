BLIZU DOMA STRAVE U ANDRAŠEVCU, PRONAŠLI JOŠ JEDAN SPORAN: ‘Ljudi su puni fekalija, nepresvučeni, gladni i žedni’

Obiteljskom domu za starije i nemoćne osobe ‘Gospočić’ inspekcija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb je prije četiri mjeseca zabranila rad zbog ranijih nedostataka, no u njemu u zastrašujućim uvjetima i dalje boravi dvadesetak osoba

Inspekcija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb obavila je više od 30 nadzora nakon tragedije u Domu za starije i nemoćne “Zelena oaza” u Andraševcu u kojoj je poginulo šestero štićenika. Rezultat inspekcijskog nadzora su tri zatvorena doma te otkriće tri doma bez licence i šest domova s prekomjernim brojem korisnika.

Strpali ih i na tavan

No, čini se kako je, usprkos inspekcijama, još mnogo potencijalno opasnih mjesta za starije osobe. To potvrđuje i primjer iz Strmca Stubičkog, gdje je Obiteljskom domu za starije i nemoćne osobe “Gospočić” inspekcija prije četiri mjeseca zabranila rad, zbog nepravilnosti koje su im pronašli godinu dana ranije. Zbog toga su prijavili prekršaje sudu, no dom i dalje radi i to u groznim uvjetima, doznaje HRT.

“Ljudi su u nehigijenskim uvjetima, doslovce puni fekalija. Podovi i radijatori bili su užasno prljavi. Korisnici u domu bili su nepresvučeni, plahte prljave, a oni doslovce žedni i gladni”, anonimno je potvrdio svjedok zbivanja.

Osim prljavštine i gladi, dvadesetak štićenika se bori i s ranama od ležanja, koje im nitko ne sanira. Što je još gore, prema riječim svjedoka, neki od njih su smješteni i na tavanu.

Inspektori ne znaju jesu li štićenici i dalje u domu

Centar za socijalnu skrb Donja Stubica je još ljetos obavijestio rodbinu štićenika da je dom zatvoren. Ponudili su im i pomoć u preseljenju, slično kao što je to učinjeno u Andraševcu nakon tragedije, zbog koje je najviše inspekcijskih nadzora bilo upravo u Krapinsko-zagorskoj županiji. Osim inspekcije MDOMSP-a u nadzor je krenuo i Državni inspektorat.

“U tri okončana inspekcijska nadzora, obavljena u području radnih odnosa, inspektori rada nadležnom sudu podnijeli tri optužna prijedloga protiv poslodavaca zbog osnovane sumnje u počinjenje ukupno šest prekršaja”, poručili su iz Inspektorata.

Iz Ministarstva, pak poručuju, vezano za dom “Gospočić”, kako “inspektori nemaju podatak o tome jesu li korisnici još u navedenom Domu… Inspektori Ministarstva obavili su sve postupke za koje su bili nadležni i za što su imali ovlasti. U konkretnom slučaju možemo samo čekati odluku Upravnog suda.”

U Krapinsko-zagorskoj županiji je 13 obiteljskih domova koji rade zahvaljujući dozvoli koju izdaje županija. Na tom popisu nema doma “Gospočić”. Pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb Krapinsko-zagorske županije, Martina Gregurović Šanjug potvrdila je kako su u zadnje tri godine trima obiteljskim domovima zabranili pružanje usluga smještaja.