BLIŽNJI SE NE STIGNU NI OPROSTITI: Preminuli s virusom idu ravno u grob: ‘Je li to humano ili nehumano? Epidemiolozi trebaju reći…’

Često gola tijela umrlih koji su pozitivni na koronavirus nakon smrti na bolničkom odjelu odmah zatvore u plastične hermetičke vreće. Nakon toga idu u limeni sanduk, pa u drveni sanduk i u grob. Bližnji se ne stignu ni oprostiti. “Obitelj stoji kraj groba i čeka, a onda dečki spuste lijes. Ravno u grob. Nema ni odra, nema otvaranja lijesa”, rekao je za Dnevnik.hr Branko Mesarić, predsjednik Udruge pogrebnika grada Zagreba.

Dodaje da su se protiv takve procedure obitelji pokojnika već bunile. “Ljudi su nezadovoljni pa smo pisali gradskim vlastima, ako je tijelo hermetički zatvoreno, zašto ne može na odar, ali ne odlučuju ni oni”, kaže Mesarić.

Humano ili nehumano?

Damir Sapanjoš, predsjednik Udruge pogrebnika Hrvatske, rekao je da i samim pogrebnicima sve to nekad teško pada. “Utječe to i na ljude. Ne vidiš mu lice, samo tu PVC vreću s natpisom, imenom i prezimenom pokojnika. Je li to humano ili nehumano, nije na meni na komentiram. Treba li to tako, najbolje znaju epidemiolozi. Ali nije u skladu sa našom tradicijom, prema kojoj mi oblačimo, češljamo i brijemo pokojnike”, kaže Sapanjoš.

Dr. Božo Krušlin, pročelnik Zavoda za patologiju na KBC-u Sestre milosrdnice rekao je da se prije pandemije pokojnike odijevalo ili na patologiji ili bi to učinili pogrebnici, ali da je to sad nemoguće jer im tijela stižu već u hermetički zatvorenim vrećama s prozorčićima koje se ne smiju otvarati.

“Pokojnici pozitivni na COVID u vreće se zatvaraju na odjelima da bi se rizik zaraze sveo na minimum. Kad se to ne bi učinilo, postojala bi opasnost i za djelatnike koji pokojnike transportiraju od odjela do nas”, napominje dr. Krušlin te doodaje da obitelj može eventualno donijeti odjeću za pokojnika koja se pokapa u lijesu, pokraj tijela.

