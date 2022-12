Mi smo upozoravali da nisu svi potrošači informatički pismeni, da oni koji najviše kupuju, umirovljenici koji svaki dan idu po nešto, ne mogu te informacije konzumirati preko interneta. Zato smo upozoravali da kampanja treba ranije startati i češće se ponavljati, posebno u prime time terminima na televiziji, rekla je za N1 televiziju Ana Knežević, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača komentirajući skoro uvođenje eura, ali i probleme s kojima bi se građani mogli suočiti. Knežević je rekla da se trebalo ranije komunicirati da će dio bankomata biti nedostupan.

'Na blagajnama će ih požurivati i tu bi moglo doći do problema'

Smatra da će na početku sigurno biti problematično, dok se ljudi ne naviknu da je euro sad nova valuta.

"Svi ćemo morati smjestiti u glavu da je to sad cijena u eurima, da je manji iznos i svi ćemo još dugo preračunavati u kune. Mislimo da će dulje trajati kod starijih ljudi, oni neće moći na blagajni stati i provjeravati, na blagajnama će ih požurivati i tu bi moglo doći do problema. Pozivamo sve da kupe kovanice prije 1. siječnja, da plaćaju u eurima ili da plaćaju karticama pa ćemo se onda polako svi snalaziti tijekom godine", rekla je Knežević.

Guverner HNB-a Boris Vujčić, pozvao je sve koji imaju gotovinu u kunama u svojim domovima, da je donesu u banku i prebace na račune. Prema izračunu HNB-a, radilo se o više desetaka milijardi kuna gotovine koje hrvatski građani čuvaju u svojim domovima. Oni koji u banku donesu više od 200.000 kuna, morat će dokazati porijeklo novca.

'Kakva su to pitanja? Što to ima veze s mojom ušteđevinom?'

"Mi smo već upozorili, i prije su banke blokirale građane, pozovu ih da popune forlumar i dokažu porijeklo novca, onda se ljudi ne odazovu pa im blokiraju kartice. Porezna uprava bi trebala voditi računa o tome kakve tko prihode ima. Banka je samo čuvar novca. Ima u tom formularu pitanja, vidjela sam i da je predsjednik Vrhovnog suda upozorio, primjerice – jeste li politički angažirani i imate li nekoga vani. Što to ima veze s mojom ušteđevinom? Predsjednik Vrhovnog suda je to osporio kao zadiranje u temeljna ljudska prava. Mi ćemo se iduće godine pozabaviti time da se to korigira. Ima i problem s nepokretnim ljudima, njih banka zove da dođu popuniti formular, a ako se ne odazovu, banka ih blokira i ne mogu s kartice dizati novac. Ipak bi trebali voditi računa da su to bolesni ljudi, nepokretni", rekla je Knežević za N1.