BLIŽI SE KRAJ SEZONE U HRVATSKOJ: Posjetilo nas je 6,8 milijuna turista, a što je s posezonom? ‘Mogli bismo još nešto malo izvući’

Sezona u Hrvatskoj prepolovljena je zbog pandemije, a to najbolje pokazuju brojke: od početka 2020. do kraja kolovoza u Hrvatsku je došlo 6,8 milijuna gostiju koji su ostvarili 47,65 milijuna noćenja

Još uvijek u Hrvatskoj odmara oko 290.000 turista, no velik broj domaćina s obale je već ispratilo svoje posljednje goste. Premda se cijela naša obala polako prazni, to se najviše osjeća južnije od Istre i Kvarnera pa nitko ne polaže previše nade u posezonu. Sezona u Hrvatskoj prepolovljena je zbog pandemije, a to najbolje pokazuju brojke: od početka 2020. do kraja kolovoza u Hrvatsku je došlo 6,8 milijuna gostiju koji su ostvarili 47,65 milijuna noćenja, piše Večernji list. Inače, to je 53 posto prošlogodišnjeg rezultata.

Ono što valja istaknuti jest činjenica da je po brojkama Hrvatska bolje prošla od konkurentskih zemalja na Mediteranu. To znači da će u Hrvatskoj ove godine mnogi zaraditi, ali teže nego ikada unatoč prednosti pred drugim zemljama. U nekomercijalnom smještaju, dakle u vikendicama ili u smještaju koji se ne treba plaćati, ostvareno je 47,5 milijuna noćenja, javlja Večernji list. Prošle godine turistički prihod od noćenja iznosio je 10,5 milijardi eura, a budući da ove godine nitko ne očekuje niti približan rezultat, u danim okolnostima idealan iznos bio bi od 4,5 milijardi do 4,7 milijardi eura.

TURISTIČKA SEZONA JE GOTOVA, ŠTO SLIJEDI? ‘Ne možemo očekivati da ćemo preživjeti zimu bez toga…’; Spominje se 60.000 otkaza

Podsezona neće pomoći turističkim rezultatima

Prema svemu sudeći, posezona neće značajnije pomoći ukupnim turističkim rezultatima. Trenutno je posezona živa zbog gostiju iz Njemačke, a upravo je do prekjučer u Hrvatskoj bilo više od 90.000 Nijemaca. Međutim, u Bavarskoj idući tjedan počinje škola što znači da će manje turista biti u Hrvatskoj.

“Da, sezona je nekako brzo stala, gosti se prorjeđuju, no mislim da ćemo još nešto malo uspjeti izvući. Ne koliko smo očekivali još do prije dvadesetak dana, ali nešto će biti. Priželjkujemo da se obistini ono o čemu je naš premijer razgovarao sa slovenskim, pa da Slovenija uskoro ukine restrikcije za putovanja svojih građana u Hrvatsku ili barem u neke hrvatske regije. Slovenci su nam zapravo jedino potencijalna svjetla točka za rujan. Uključujući, dakako, Nijemce koji će manje dolaziti zbog početka nastave u Bavarskoj, ali i dalje će kapati. Otvoreni smo još i Česima te automobilskim gostima iz Poljske. Od grupa i kongresa koji su uvijek najbitniji za posezonu, nažalost, ništa. Sve govori i to što veliki broj jadranskih hotela počinje s pripremama za skoro zatvaranje”, govori za Večernji list Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma.

NIKAD NIJE BILO GORE: Hrvatska zabilježila rekordan pad BDP-a od čak 15,1 posto! Očekivao se loš rezultat, ali ovo…

Problem zatvaranja mađarskih granica

Tko se sve može radovati nastavku sezone? Praktički domaćini u Istri i na Kvarneru jer oni cijelo vrijeme ostvaruju dobre rezultate ove godine. Od početka godine Istra je privukla preko 1,6 milijuna turista (dok je lani taj iznos bio 3,8 milijuna), a Kvarner 1,3 milijuna (prošle godne 2,5 milijuna). Tim regijama približila se Splitsko-dalmatinska županija s malo više od 1,2 milijuna turista (lani 3,2 milijuna). Primjerice, Dubrovačko-neretvanska županija je ove godine ugostila svega 420.000 gostiju, dok ih je prošle godine imala 1,7 milijuna.

“Nama u Istri je deveti mjesec proteklih godina bio kao produženi osmi mjesec. Dok god je Istra na zelenoj listi, a brojke novozaraženih su zadnjih dana solidne, nešto se još može očekivati. Hoće li posezona trajati još jedan ili tri tjedna, ovisi ponajprije o epidemiološkoj situaciji. Nama su svaki dan i svaki gost bitni, a trenutačno ih imamo oko 72.000, od čega čak 43.000 iz Njemačke. Vrate li se Slovenci, to bi bilo sjajno. Oni su jako bitni kao vikend-gosti, koji u posezoni biraju male obiteljske hotele, dosta izlaze u restorane, obilaze vinarije i uljare. U Istri je izvanpansionska potrošnja tijekom rujna, u normalnim godinama, čak bitno viša nego u kolovozu. Prijašnjih su godina u rujnu uz Slovence masovno dolazili i Nijemci te Austrijanci i šteta je da smo ove godine izgubili posezonske goste. I to su, da stvar bude gora, veliki prihodi izgubljeni zbog desetak noćnih klubova i nesmotrenosti oko svadbi i sličnih događanja”, govori za Večernji list direktor Turističke zajednice Istre Denis Ivošević.

Naime, jučerašnja odluka mađarske vlade o zatvaranju granica neće pomoći Hrvatskoj. Lani je u posezoni u Hrvatskoj bilo puno turista iz Mađarske jer brojke pokazuje da je bilo 76.000 dolazaka i 324.000 noćenja. Sada ih je samo dvije i pol tisuće mađarskih turista.

STRANCI TEŠKO MOGU UĆI U MAĐARSKU: Otvorena svega tri granična prijelaza s Hrvatskom, a ovakva je situacija s drugim zemljama