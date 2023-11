Vukovar se priprema nekoliko dana postati središte Hrvatske. Više gotovo i nema slobodnog smještaja za sve koji će i ove godine biti dio tužnih Kolone sjećanja. Ovaj put možda još tužnije zbog novih podjela. Dok smo prije 10 godina imali dvije kolone sada imamo dva plakata.

Mišljenje Vukovaraca

“Ne osjećam se dobro jer se svaka priča o Vukovaru svodi na taj 18. a mnogi taj datum ovdje u Vukovaru proživljavaju svaki dan”, kaže Marija iz Vukovara za Danas.hr.

"Treba doći što više ljudi i tko nije da doživi tu kolonu sjećanja", govori njen sugrađanin Milan.

"Ovo je strašno, strašno puno majka je umrlo da nikada nisu našli kosti svoje djece, to se nikada ne bi dogodilo nego ovdje u Hrvatskoj", nastavlja Marija.

Kolona sjećanja i ove godine prema objavljenom programu ide od vukovarske bolnice križnim putem do Memorijalnog groblja. Putem od oko 5,5 kilometara i ove godine koračat će mnogi.

"Mjesecima unaprijed, pa i godinu unaprijed smještaj je popunjen pa ne samo u Vukovaru već cijeloj okolici traži se smještaj više", rekla je Marina Sekulić, direktorica Turističke zajednice grada Vukovara.

Kući mnogi ne odlaze praznih ruku već s pokojom sitnicom za uspomenu na tužni dan.

"To su magneti s obilježjem vodotornja, imamo razne figure vodotornja ljudi dolaze cijele godine, ali najviše na obilježavanje dana žrtve Vukovara", govori Marijana Matković, djelatnica u suvenirnici vukovarskog vodotornja.

Za taj dan sprema se i policija s radom je krenuo i operativni stožer, a ministar branitelja poziva na dostojanstveno obilježavanje ovog tužnog dana.

“Moj apel Ivanu Penavi i ekipi je da preskoče ovaj datum ako imaju što rješavati neka to rješavaju drugi dan”, rekao je Milanović.

Vukovarski branitelj

Uoči tužne obljetnice i novih podjela oko Kolone sjećanja za RTL je progovorio posljednji zapovjednik obrane Vukovara - Branko Borković. Mladi Jastreb otkrio je i što misli o potezu gradonačelnika Penave, HOS-u na čelu kolone, plakatima i politizaciji žrtve Vukovara

"Politizacija je sve što gledamo u zadnje vrijeme, svake godine imamo iskakanja i politizaciju, neću reći kolone nego hodočašća mučenicima za Domovinu gdje se na neki način pokušavaju nametnuti stvari koje ne stoje", kazao je posljedni zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković o politizaciji kolone od strane gradonačelnika Ivana Penave.

"To bi bilo nametanje pravila kako tko hoda i gdje hoda, doživio sam u ovih 25 godina svega i svačega od toga da su mi priječili ulazak u bolnicu pa do barijera i do toga da se tamo fešta kao da je to neka slava", kazao je Borković te dodao kako u Vukovaru neće biti dvije kolone, nego će hodošašće krenuti iz bolnice i završiti svetom misom.

Na čelu te jedinstvene kolone bit će pripadnici HOS-a: "Govorimo o pripadnicima 204. brigade koji su bili pripadnici HOS-a koji će sa mnom kao uvijek biti na čelu kolone", govori Borković.

Borković je usporedio ovogodišnju sitauciju s događajima iz 2013. godine: "Ono je bilo radikalnije. Ovo je pripetavanje za političku borbu, pozivam sve stranke da taj dan zašute, pozivam medije da ih ignoriraju".

"Pozivam vlasti da zabrane ovaj srbonacistički skup performans odnosno koji izvode da zamjenjuju teze o zločincima i žrtvama bacajući vijence u Dunav. To je neonacistički ispad SDSS-a", kazao je o zabrani bacanja vijenaca u Dunav .