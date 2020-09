BLIŽE LI SE ZATVORSKI DANI JOSIPE RIMAC KRAJU? U utorak joj istječe istražni zatvor: ‘Ona se osjeća dobro, čula sam da piše knjigu’

U utorak istječe istražni zatvor prvoosumnjičenoj u aferi Vjetroelektrane, Josipi Rimac, a njena branitejica očekuje puštanje na slobodu, smatrajući da sud ne bi smio dozvoliti novo širenje istrage ili pronalazak novih svjedoka

Pretposljednjeg dana rujna istječe istražni zatvor prvoosumnjičenoj u aferi Vjetroelektrane, bivšoj državnoj tajnici u Ministarstvu uprave, Josipi Rimac. No, to ne znači da će ona nakon četiri mjeseca iza rešetaka zaista izaći na slobodu. Sud joj je već jednom produljio istražni zatvor, a ako procijeni da će ona na bilo koji način ometati istragu, utjecati na svjedoke ili pobjeći, to može učiniti ponovno. Ipak, njena braniteljica smatra drugačije.

“Posjetila sam je prije nekoliko dana, ona se osjeća dobro, optimistična je s obzirom na odluku vijeća koje je usvojilo žalbu obrane gotovo u cijelosti. Smatra da će sud ostati pri svojoj odluci, čak i ako će USKOK ići s nekim novim prijedlogom, i ne dozvoliti neka daljnja produljenja”, rekla je za Dnevnik.hr njena braniteljica Lidija Horvat dodavši kako je Rimac sama u sobi, zbog čega ima određenu komociju. “Čula sam da piše knjigu u zadnje vrijeme, tako mi je rekla, za naslov i tematiku morat ćete pitati nju”.

JOSIPA RIMAC NE ŽELI BITI SIMBOL KORUPCIJE: Zatražila je kućni pritvor: ‘U teškoj je depresiji, pod lijekovima i sedativima svaki dan’

PROCURILO: Kako se osjeća, kako izgleda, što jede…: ‘Ispijena je, ne izlazi iz ćelije, izgubila je 4 kilograma’

Četiri mjeseca iza rešetaka

Dodatna dva mjeseca u ćeliji Rimac je dobila zbog oduzetih mobitela. Spominje se gotovo 260.000 poruka koje nije obrisala. Horvat kaže kako “smatra da to njeno ponašanje ukazuje na to da je ona smatrala da ne radi ništa krivo, a možda i to da će joj poslužiti u daljnjoj obrani”. Ne želeći govoriti o sadržaju poruka, braniteljica je istaknula kako je Rimac komunicirala s raznim ljudima.

“Mobiteli jesu bili ti iz kojih je proizašlo produljenje istrage, ali smatram da sud ne bi smio dozvoliti da nakon puna četiri mjeseca, koliko su se mobiteli nalazili kod USKOKA, USKOK nađe nove svjedoke za koje do sad nije znao”, ističe Horvat.

U USKOK-u, pak tvrde kako su u akciju krenuli jer su njihove istražne mjere pukle. Naime, Josipa Rimac je u svome automobilu pronašla bubicu. “Mi smo bili prinuđeni s realizacijom ranije nego što je uobičajeno kako bi sačuvali dokaze odnosno spriječili njihovo uništavanje”, govorio je u svibnju Vjekoslav Tolonaj iz USKOK-a.

OBRANA JOSIPE RIMAC SE POŽALILA: ‘USKOK ne ispituje svjedoke zbog kojih je ona u istražnom zatvoru’

USTAVNI SUD ODBACIO TUŽBU JOSIPE RIMAC: Istražnim zatvorom nisu joj povrijeđena ustavna prava

Čeka se potez USKOK-a

No, nitko se još dosad nije pozabavio time radi li se o “priči za malu djecu” ili ozbiljnom propustu. No, zato se USKOK bavio širenjem mreže sudionika afere Vjetroelektrane, u kojoj je, uz Rimac, uhićeno još 13 lokalnih dužnosnika, poduzetnika te direktora državnih tvrtki. Njeni su mobiteli krili još jedan krak afere, povezan s namještanjem državnih ispita, zbog čega su se zaredale ostavke. U tom dijelu istrage spominju se i imena državnih tajnika ministra branitelja, koje je Vlada prije nekoliko dana smijenila, ali i šefa Carinske uprave.

Odlaskom u zatvor, Josipa Rimac izgubila je sve funkcije; izbačena je iz HDZ-a, ali i iz Crvenog križa. Postavlja se pitanje hoće li joj USKOK u utorak produljiti zatvorski staž ili će staviti još imena na popis osumnjičenih.

VLADA SMIJENILA DVOJAC IZ MINISTARSTVA BRANITELJA: Preko njih je Josipa Rimac, navodno, namjestila državni ispit vozaču i savjetnici ministra Medveda