Orsat Miljenić, bliski suradnik predsjednika Zorana Milanovića, bio je gost RTL-a Danas.

"Vrlo kratko o izborima, mislim da je dobro da se Hrvatska konačno vrati na ono što smo uvijek imali, i u doba rata, osim s jednim izuzetkom, a to je da imamo izbore svakih četiri godine. To daje jednu stalnost, predvidivost, daje priliku da se izađe pred birače, odgovara za njih", rekao je odgovarajući na pitanje zašto ne žele da se Europski i parlamentarni izbori održe na isti dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što se tiče spajanja jednih i drugih izbora, postoji jedan problem, a to je da se ne prekriju jedni izbori drugima. Konkretno, europarlamenti da ne prekriju parlamentarne. Vi znate da je na jednima jako mala izlaznost, na drugima velika. To je scenarij koji izbjegava većina europskih zemalja. Ako ga izbjegavaju treba razmisliti zašto. Zato jer hoće se to izbjeći, hoće se izaći sa čišćim računima, vodite zemlju, odgovarate, izađete za njih, borite se za mandate. Europska pitanja su drugo, e treba ih spajati jedno s drugim", objasnio je.

'Neću govoriti o imenima'

Komentirao je i gdje je zaspelo s veleposlanicima. "Gdje je zapelo? Zapelo je u tome što Vlada, premijer, HDZ, teško je reći tko od njih - svi zajedno, moraju shvatiti i prihvatiti da ne postoji pravilo prema kojem će oni servirati listu i onda će predsjednik ne gledajući, potpisati sve što su oni rekli i tražili. To je zapravo ono što su oni zahtijevali. I to je nešto na što ne možemo pristati. Tu su bile spekulacije da predsjednik hoće politički kadrovirati. Ljude koji su oni spominjali, pa tu ima svega. Od suradnika pokojnog Bandića, članova koalicijskih stranaka, njihovih partnera. Neću govoriti o imenima. To oni govore o imenima i to nije korektno. Prvi put u hrvatskoj povijesti je ova vlada spekulira o tim imenima. To se ne radi niti zbog nas, niti zbog tih ljudi, a ni zemalja gdje oni eventualno idu. To nećete nigdje vidjeti osim kod njih. Zašto to rade? Zato što pokušavaju manipulirati", pojasnio je.

Na pitanje postoje li na listi za veleposlanike, od Milanovića, ljudi koji nisu karijerni diplomati, rekao je da lista ne postoji već da postoje razgovori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razgovaralo se o određenim ljudima, ako je s naše strane bilo jedno ili dvoje, s druge strane bilo je 12 ljudi koji su potpuni politički izbor. Ljudi koji nisu u ministarstvu, ljudi koji dolaze iz HZD-a…"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Apsurdno je da ljudi su po 15 godina na mandatu'

"Manipulacija, kao što znate predsjednik je više puta pozivao, i pisano i javno, hajdemo sjest i dogovorit se. Od tog razgovora, ministar i ja smo se čuli par puta, njegov šef izađe vani i kaže ne razgovara se. A mi smo već došli do toga da govorimo o načelima kako ćemo govoriti o ljudima. Govorili smo o tome da ne trebaju ići ljudi iznad određenih godina jer treba pomladiti diplomaciju. Apsurdno je da ljudi dolaze sa strane, a imate u kući. Apsurdno je da ljudi su po 15 godina na mandatu, a ne znaju više gdje je Hrvatska", dodao je.

Smatra da je apsurdno da diplomatska služba u Hrvatskoj funkcionira na ovakav način te da oni to pokušavaju riješiti. "Ako mi zovemo na razgovor, dajemo prijedlog, kažemo tko god vam je sporan, mi odustajemo. Predsjednik ne inzistira ni na jednom imenu. On ima par pozicija koje su njemu bliske i za koje on hoće utjecati na to, normalno je to jer je on predsjednik i vrhovni zapovjednik i to je legitimno, ali druga strana postupa nažalost u ovome kao i u svemu - 'tu vam je lista, ili ćete pristati na sve ili neće biti ničega", rekao je Orsat Miljenić.