BLAŽENKA DIVJAK ŠKOLSKIM RJEČNIKOM KRITIZIRALA ZAHTJEV SDP-a ZA NJENOM OSTAVKOM: ‘Kad bi student meni predao takav rad, sigurno mu ne bi bilo lako’

Ministrica obrazovanja je dodala kako SDP-ov zahtjev ‘nema pravih argumenata i na razini je politikantstva’

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u srijedu je SDP-ov zahtjev za njezinim opozivom nazvala neargumentiranim i politikantskim, a varaždinski župan i predsjednik Reformista Radimir Čačić ustvrdio je da je SDP time spasio ministricu. Ministrica Divjak i župan Čačić obišli su s gradonačelnikom Ivanca i saborskim zastupnikom HNS-a Miloradom Batinićem srednju i osnovnu školu u Ivancu, a na pitanje novinara komentirali su SDP-ov zahtjev za opoziv ministrice.

Divjak je rekla da se ne bavi političkim igrama, nego reformskim procesima koji “moraju ići bez obzira na to tko je ministar” te dodala da za to očekuje široko suglasje i razinu političke zrelosti koje, kako je rekla, nažalost za sada nema. Zahtjev za opozivom usporedila je s lošim studentskim radom. “Kad bi student meni predao takav rad, sigurno mu ne bi bilo lako na ispitu jer je to za lošu ocjenu. Nema pravih argumenata i to je na razini politikantstva”, rekla je Divjak.

‘SDP htio malo promocije’

Predsjednik Reformista Čačić smatra da je SDP spasio ministricu, namjerno ili ne, u već sedmom ili osmom pokušaju smjene ministra. “Htjeli su malo prilike za promociju, ali objektivno to spašava ministricu Divjak. Kad bi oni imali snage za preuzimanje vlasti, onda bi to već davno pokazali“, rekao je Čačić.

Dodao je da Reformisti imaju primjedbu na rad ministrice, ali ne zbog nje nego zbog Predraga Štromara, potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva i prostornog uređenja, kojega optužuje da sprječava povratak duga države Varaždinskoj županiji za troškove gradnje škola po modelu javno-privatnog partnerstva, koji sada iznosi 50 milijuna kuna.

‘Najuspješnija ministrica obrazovanja u hrvatskoj povijesti’

HNS-ov saborski zastupnik Milorad Batinić smatra da ministricu Divjak ne treba spašavati jer je “jedan od najuspješnijih ministara obrazovanja u hrvatskoj povijesti”.

“Ministrica je imala i imat će podršku HNS-a i ubuduće. Dok god je HNS u Vladi, u ovoj koaliciji, ministrica Divjak će biti ministrica obrazovanja”, kazao je Batinić. Dodao je da će s koalicijskim partnerom i premijerom uvijek razgovarati “jer se samo dijalogom mogu riješiti problemi” te da kao partneri “u Banske dvore ne idu po savjet ili po ono što smiju reći”.

Na pitanje kako komentira ministra Olega Butkovića da “nije dopustivo da koalicijski partner napada predsjednicu koja je kandidat njihova koalicijskog partnera”, Batinić je odgovorio da su u kampanju ušli s razmišljanjem da se predsjednik države, s obzirom na ovlasti i nadležnosti, treba birati u Saboru.

“Kod toga ostajem i mogu primijetiti da imamo sve više istomišljenika i pobornika našega razmišljanja jer i ova kampanja, ono što se čuje u kampanji, govori u prilog tome”, odgovorio je Batinić.