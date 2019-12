BLAŽENKA DIVJAK KOMENTIRALA SUČELJAVANJE: ‘Nisam gledala debatu, a po onom što čitam, meni to izgleda kao popis tema zbog kojih ljudi odlaze’

Osvrnula se i na izjavu predsjednica Sabora Gordana Jandrokovića koji je govorio o nelojalnosti koalicijskih partnera

Vlada će se na današnjoj sjednici između ostaloga očitovati i o prijedlogu 31 saborskog zastupnika za pokretanje pitanja povjerenja ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak.

Na pitanje novinara smatra li kako će njen rad utjecati na rad HDZ-a s HNS-om, budući da su iz HDZ-a prošli tjedan rekli kako će nakon rasprave za pokretanje povjerenja razgovarati i o poziciji ministrice, Divjak je rekla sljedeće:

“To morate pitate one koji su to rekli. Ono što ja tvrdim, a ja mislim da je to razvidno i iz ovog neargumentiranog zahtjeva koji se stvarno bavi politikanstvom i nekim odnosima, a ne suštinom.”

“A suština je što je napravljeno u sustavu, zašto je važno poboljšati položaj učitelja i nastavnika i koliko je zapravo rastao proračun i ulaganje u odgoj i obrazovanje u ovom periodu u odnosu na neke prethodne periode. To je zapravo ono što je bitno i ono što i ljde zanima.”

‘Svatko ima pravo na mišljenje, nema diskusije’

“To je ono što sve zanima – kakva je budućnost djece ovdje i kakav će biti naš sustav”, dodala je ministrica.

“Gledajte, mi živimo u demokratskoj državi i svatko ima prvo na svoje mišljenje, kao što u koalicijskoj Vladi svaki koalicijski partner ima pravo zastupati ciljeve zbog kojih je u Vladu ušao. Mislim da tu nema diskusije.”

“Kao što sam rekla, ono što mene zanima je budućnost sustava, naše djece, da imaju šanse u RH. Sve ovo drugo, odnosi među političarima i strankama, je drugorazredni problem.

‘Nisam gledala sučeljavanje, ali…’

Sinoćnje sučeljavanje nije gledala, istaknula je.

“Nažalost nisam gledala debatu, ali ono što sam jutros pročitala na portalima – meni to izgleda kao popis tema zbog kojih ljudi odlaze iz Hrvatske, ne zbog kojih bi se vraćali.”

