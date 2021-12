Božić je za četiri dana, ali se i dalje odlučuje što će se pronaći na blagdanskom stolu.

"Cijena purice je 49,90 kuna po kilogramu. Težina neke srednje je tri i pol kile što iznosi oko 170, 175 kuna. Ako je to nekome previše imamo i polovicu purice", rekla je za Dnevnik Nove TV uzgajivačica peradi Valentina Beštak.

Skupe cijene ribe

Na božićnim akcijama u trgovačkim centrima purica stoji od 30 do 38 kuna po kilogramu. Kilogram odojka se kreće između 28 i 30 kuna.

"Cijene su visoke. Sve je poskupilo. Puno skuplje, iz mjeseca u mjesec sve više i više se troši za hranu", kazala je Danica.

Što se riba tiče, ljudi najviše kupuju lignje i sitne ribe, dok su među najskupljima bakalar i grdobina. Tradicionalni bakalar stoji od 200 do 300 kuna po kilogramu. Brancin pak od 53 do 70 kuna.

Za mađarice potrebno 70 kuna

Kada se gledaju cijene sastojaka za kolače, deset jaja na akcijama stoji od osam do deset kuna. 250 grama maslaca između 14 i 20. Orasi od 52 do 59 kuna po kilogramu. Bademi od 51 do 78 kuna kilogram. Ako želite napraviti mađaricu, za sve njihove sastojke potrebno je oko 70 kuna, dok pakiranje od 850 grama stoji 35 kuna.

Mnogima skromnost za Božić neće biti problem kada je prosječna mirovina oko 2500 kuna, a pola radnika u Hrvatskoj radi za manje od 6000 kuna.