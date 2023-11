Nešto više od mjesec dana ostalo je do Božića, a ove godine blagdanski stol, procjenjuju Sindikati bit će najmanje 10 posto skuplji nego lani. Bakalar danas košta 54 eura za kilogram.

"Ja sam ga znala prije par godina i po par tona prodati, a ove godine ako se prodam 20-30 kilograma, to će biti super“ kaže za RTL Milena Vujasinović, prodavačica u zagrebačkoj ribarnici.

Kupce odbijaju visoke cijene, iako prodavači na ribarnici tvrde da su u odnosu na lani ostale iste. Tanjurima će, tako, umjesto bakalara zavladati jeftinija riba.

"Ljudi se sve više odlučuju za drugu ribu - npr. kupuju se srdele po 4 eura, oslić od 5 do 12 eura, manje orade po 12 eura, muzgavci koji su jako slični hobotnici, ali su tri puta jeftiniji – oni su 7 eura, a hobotnica 18 eura“ kaže Marija Mužanić, prodavačica u zagrebačkoj ribarnici.

Najtraženije meso uglavnom iz uvoza

Nakon Badnjaka i ribe, glavna zvijezda božićnog ručka bit će meso. Odojak je najviše poskupio. Prema podacima tržišnog informacijskog sustava Ministarstva poljoprivrede prosječna veleprodajna cijena u listopadu iznosila je oko 6 eura za kilogram, što je gotovo 50 posto više nego u istom mjesecu lani. To znači da biste za odojak od 15 kilograma u maloprodaji trebali izdvojiti čak 120 eura!

"Odojak se trenutačno prodaje za 8,90 eura, odnosno 9 eura. Ima ga dovoljno, uglavnom je iz uvoza. Ljudi ga kupuju, rezerviraju za Božić jer žele biti sigurni. Njegova cijena lani za kilogram bila je oko 5 eura“ istaknuo je Ivica Zubec, vlasnik mesnice u Zagrebu.

Cijene će rasti, smatra Franjo Horvat, vlasnik mesnice u Zagrebu. "Ja sam siguran da će cijena odojka do Božića još narasti. Sigurno ćemo ga plaćati 10 eura po kilogramu. Do Božića, definitivno poskupljuje.“

Panceta, hamburger, svinjski but bez kostiju – sve ćemo ovih blagdana plaćati 30 posto više u odnosu na lani.

U odnosu na lani skuplja je i purica, u prosjeku 18 posto. Trenutačno je na većini polica nema, dolazi kroz tri jedna. Samo u prosincu posjet ćemo ih gotovo 200 tisuća.

"Prošlu godinu prodavali smo je za 55 kuna, odnosno 7,30 eura. Ove godine cijena je 65 kuna, odnosno 8,6 eura. Morali smo poskupjeti, sve nam je otišlo gore – od hrane, preko svega ostaloga. Tako mora biti“ kaže Mirjana Brletić, prodavačica purećeg i pilećeg mesa u Zagrebu.

Cijena oraha kreće se od 10 do 15 eura za kilogram, a domaća jaja prodaju se od 3 do 4 eura.

Košarica deset posto skuplja

Sindikati procjenjuju da će najjeftinija košarica ovih blagdana u odnosu na lanjskih 90 eura porasti na 100 eura, srednja sa 160 na 175 eura, a najbogatija koja uključuje bakalar, janjetinu, pršut i više vrsta kolača tročlanu obitelj mogla bi stajati 380 eura.

Krešimir Sever kaže da su blagdanske košarice iz godine u godinu skuplje, a da je ove godine posebno biti skuplji pojedini artikli.

"Ono što rade ljudi tijekom upravo ovih vremena, kad se već vidi kako cijene rastu, krenu se puno ranije opskrbljivati i tražiti ono što je na akcijama. Očekujemo da će u onom zadnjem, predblagdanskom tjednu doći do nekakve stabilnosti cijena", kaže Sever za RTL, dodajući da će se cijene u trgovačkim lancima ujednačiti, a tek treba vidjeti kakve će biti na tržnicama.

"Ono što je već sada evidentno je to da su neke cijene u trgovačkim lancima, vjerojatno zbog količine dobave i zbog dogovora s dobavljačima, niže nego na tržnicama. Tako da će vjerojatno velikih problema biti i za sve one prodavače koji prodaju na tržnicama. Pri tome neću govoriti o prekupcima", kaže Sever.

Cijena odojka

Cijena odojka posebno zabrinjava. Prošle je godine koštao oko pet i pol eura, a trenutno se prodaje po cijeni od osam do devet eura. No, mesari već najavljuju da bi cijena sigurno mogla rasti na 10 eura, pa i više.

"Mi očekujemo da će doista, u skladu s ovim što su najavili sami trgovci, mesari, doći do još daljnjeg rasta cijena radi toga što jednostavno odojaka neće biti. To će biti tražena roba, svi oni koji će ga htjeti imati na novogodišnjem stolu trebat će se solidno za to izuti, odnosno dati snažnije svoje izdatke i on će postati sve nedostupniji, čak i za one koji su ga tradicionalno htjeli imati. Ljudi će tražiti neke nadomjestke u nekom drugom jeftinijem mesu", smatra Sever.

Cijene hrane rasle više od plaća

Na pitanje, koliko bi blagdanska košarica ove godine mogla biti skuplja, Sever odgovara:

"Mi očekujemo da će, s obzirom na to neko poravnanje koje će se događati na različite akcije i na sve skupa, biti skuplja možda za nekih desetak posto sve u svemu. Isto tako, očekujemo da će se u jednome dijelu ipak mijenjati ti artikli blagdanskog stola i da će se od nekih skupljih odustajati u korist nekih jeftinijih da bi se, koliko-toliko zadovoljila tradicija i da bi blagdanski stol imao nekakve svoje sadržaje."

Osvrčići se na podatke o rastu plaća i navode da su plaće rasle više od cijena, Sever kaže:

"Činjenica je da kad se uzme cijeli koloplet cijena, onda se možda o tome može tako i govoriti. Međutim, kad se govori o onome što mi najviše plaćamo i najviše trošimo, a to je hrana, onda vidimo da su te cijene hrane drastično više rasle nego što su rasle plaće i očekujemo zapravo da će upravo tu biti i najvećih problema."