Nakon stravičnog dvostrukog ubojstva i samoubojstva u Velikoj Gorici, dr. Goran Arbanas, forenzični psihijatar u Klinici za psihijatriju Vrapče rekao je kako ne može komentirati konkretni slučaj jer ne poznaje čovjeka, piše Danas.hr.

"Ali, u najvećem broju slučajeva okidač bude zbivanje u obitelji. Žrtve su najčešće članovi obitelji. To bude partnerica, otac, majka, brat, sestra, neki blizak član obitelji i obično to bude neko nakupljeno nezadovoljstvo, agresija… Nešto što se skuplja tijekom nekog vremena i onda dođe ta kap koja prelije čašu", objasnio je dr. Arbanas.

To može biti alkoholiziranost, korištenje psihoaktivnih sredstava, velika svađa ili nešto slično. S jedne strane takve situacije se mogu spriječiti ako reagiramo na vrijeme.

Treba reagirati na vrijeme

"Svi smo mi skloni na male stvari ne reagirati misleći kako će one proći same od sebe, a zapravo tijekom vremena sve to može kumulirati", rekao je i dodao da je najbolji prognostički faktor za nečije ponašanje, ranije ponašanje.

"Ukoliko imamo osobu s kojom smo bili u konfliktnim situacijama, da je osoba verbalno agresivna, a pogotovo fizički, onda je šansa puno veća da će ponovno reagirati na isti ili gori način nego za nekoga tko nije nikada tako reagirao", rekao je.

Ne znači nužno da ako nešto nije bilo prijavljeno da se nije dogodilo. Vrlo često ljudi ne prijavljuju situacije nasilja u obitelji.

"Tamna brojka obiteljskog nasilja je jako velika, neki kažu čak 90 posto, što znači da se samo mali dio te velike sante leda prijavljuje iz različitih razloga", rekao je i objasnio da neki ljudi ne vjeruju institucijama, neki smatraju da su kazne premale. Često to budu samo novčane kazne pa to nema nekog velikog efekta.

Preko 90 posto zatvorenika su muškarci

Počinitelji su gotovo isključivo muškarci. Preko 90 posto zatvorenika su muškarci. U svim zemljama svijeta muškarci čine više kaznenih dijela nego žene.

Čini se kao da su blagdani okidač za obiteljsko nasilje, a psihijatar Arbanas objašnjava da je to vjerojatno zato što se ljudi nađu češće zajedno. U ostatku godine manji dio vremena provode u obitelji. Veći dio provode na poslu, a onda su tijekom nekoliko uzastopnih dana ljudi zajedno pa je veći rizik da će doći do svađa.

"S druge strane blagdani su vrijeme kad se mi prepuštamo zadovoljstvu i ugodi, ali s druge strane ljudi koji su nezadovoljni u obitelji to nezadovoljstvo će se pojačati ili ljudi koji su usamljeni ili su prekinuli neku emocionalnu vezu, tada će se naći pod pojačanim pritiskom, tako blagdan može biti okidač", rekao je stručnjak.

Savjetuje svima da u Hrvatskoj ima mnoštvo ustanova u koje se ljudi mogu javiti i kao žrtva i kao osoba koja se teško nosi s nekim emocijama.