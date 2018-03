U KUPOVINU BISTE NA BLAGDAN VELIKE GOSPE? Evo kako danas rade trgovački centri i koje su trgovine otvorene

Mnoge trgovine i shopping centri danas, na blagdan Velike Gospe rade po blagdanskom radnom vremenu, a neki su i zatvoreni.

Trgovine u zagrebačkom Arena centru danas ne rade, dok u Avenue Mallu većina prodavaonica ne radi, no centar je ipak otvoren od 8 do 22 sata. Na njihovim web stranicama moguće je pogledati koje trgovine ipak rade na današnji blagdan.

Zatvoren je i West Gate shopping city, kao i City Center one West Jankomir i East Žitnjak. Otvoren je Interspar u King Crossu u Jankomiru, a radno vrijeme mu je od 8 do 21 sat. Interspar radi i u Supernovi Zagreb u Buzinu te u Garden Mallu, no od 9 do 14 sati.

U Splitu City Center one radi prema redovnom radnom vremenu od 9 do 22 sata. Centar Joker u Splitu danas je zatvoren.



City Colosseum Slavonski Brod ne radi, kao ni City Galleria Zadar. U trgovačkom centru Lumini u Varaždinu trgovine također ne rade, a one u Roses Fashion Outletu rade od 10 do 21 sat. Tower Centar Rijeka radi od 10 do 21 sat.

Diona, Interspar, Konzum, Lidl, Plodine i Spar rade prema radnom vremenu za nedjelju, dok Kauflandove prodavaonice rade do 22, 23 ili 24 sata.