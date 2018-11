DANAS JE BLAGDAN SVIH SVETIH: Evo kako rade dućani i trgovački centri

Zagrebački City Center One West, City Center one i Arena centar ne rade, dok će u Avenue Mallu u Zagrebu raditi samo Konzum i Muller od 9 do 15

Iako se većina trgovina odlučila za to da danas ne rade, zbog blagdana Svih svetih, u neke dućane još stignete.

Zagrebački City Center One West, City Center one i Arena centar ne rade, dok će u Avenue Mallu u Zagrebu raditi samo Konzum i Muller od 9 do 15. Ni City Center One u Splitu neće danas raditi, kao ni zagrebačka IKEA.

Većina poslovnica Konzuma radi od 7 do 12 ili do 13. Radno vrijeme možete pogledati OVDJE.

Lidl radi od 8 do 14 sati, dok će neke poslovnice raditi sve do 21 sat. Radno vrijeme možete pogledati OVDJE.

Spar radi do 14 sati, dok će Kaufland raditi do 20 ili 21 sat. Na stranicama Plodina ne stoji posebna napomena o radnom vremenu, a poslovnica Tommyja radit će i to od 7 do 13 ili od 7 do 20 sati. Radno vrijeme možete pogledati OVDJE.