BLAGAJNICA RADILA PO 16 SATI NA DAN I SVE PRIJAVILA: Nakon četiri godine nikom ništa, otišlo je u zastaru. Ali, ona nije jedina…

Četiri godine nakon prijave, nitko nije utvrdio odgovornost trgovačkog lanca za prekovremeni rad, pa je cijeli slučaj otišao u zastaru, a to nije jedini slučaj

Mnogo je slučajeva potvrdilo sporost i neefikasnost domaćeg pravosuđa, a novi primjer to potvrđuje. Naime, bivša blagajnica jednog trgovačkog lanca se prije četiri godine požalila na prekovremeni rad. Navela je kako je često u trgovini znala provesti i po 16 sati. No, ni nakon četiri godine nije dokazano ništa protiv njenog poslodavca, a cijeli je slučaj otišao u zastaru, piše Danica.

Bizarno poslovanje

Nije to prvi slučaj izrabljivanja zaposlenih u trgovačkom sektoru. Lani su se radnice lokalnog trgovačkog lanca požalile kako im se od plaće odbijaju manjkovi. U drugom lancu su pak prisiljene trošiti dio plaće u vlastitim dućanima, bez obzira na nešto više cijene nego u konkurentskim trgovinama. Ovog je ljeta jedna trgovkinja opisala sezonski rad na moru ističući kako je unaprijed morala otkucavati cigarete i alkohol zbog učestalih krađa. Dodala je i kako su iz dućana u kratkom vremenu otišla trojica mesara, jedan od njih zato što je bio prestar. Blagajnice u Slavoniji se pak razbacuju s artiklima, jer imaju normu koliko artikala u minuti trebaju provući.

Nitko to ne želi raditi za minimalac

Za sve to blagajnice su slabo plaćene, mjesečni prihodi im se kreću oko razine minimalne plaće, koja je ove godine 3000 kuna. Priča o neradnim nedjeljama je proizašla iz krize na tržištu rada, jer nema više onih koji će za minimalac raditi 12 ili 16 sati dnevno. Trgovački lanci su u rasulu, jer im nema tko raditi na obali. Unatoč kakvom-takvom rastu plaća manje trgovine su zatvorene. No, tu nisu krive blagajnice, već odnos poslodavaca prema njima, a i države koja to sve tolerira.

