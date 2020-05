BJELOVARSKI SDP: ‘Unatoč tvrdnjama Darija Hrebaka, HSLS će na parlamentarne izbore ići zajedno s HDZ-om’

Bjelovarsko-bilogorski SDP podsjetio je u četvrtak na izjavu HSLS-ovog predsjednika Darija Hrebaka da SDP i HDZ nisu rješenje nego problem, poručivši kako će HSLS i unatoč Hrebakovim tvrdnjama na predstojeće parlementarne izbore ići zajedno s HDZ-om.

SDP-ovci su, naime, tiskovnu konferenciju nazvanu „Agonija Darija Hrebaka” počeli puštanjem snimke njegove izjave s početka ove godine u kojoj on govori kako SDP i HDZ nisu rješenje, nego problem, a podsjetili su i na njegov intervju tijekom nedavnih unutarstranačkih izbora kako je bolje za HSLS da uopće nema saborski mandat nego da nastavi agoniju s HDZ-om.

Agonija Daria Hrebaka

„Dario Hrebak živi u nekoliko agonija, a jedna je od njih je ta da SDP nije podržao transparentnost. To je, naravno, laž. Mi apsolutno podržavamo transparentnost, a Hrebaka pozivamo da pokaže kada smo mi to glasovali protiv transparentnosti”, kazao je predsjednik SDP-a Bjelovarsko-bilogorske županije Tihomir Jaić. U toj stranci ne sumnjaju da će HSLS izaći na parlamentarne izbore zajedno s HDZ-om unatoč spomenutim izjavama njihova predsjednika.

Jaić je kazao i da se SDP apsolutno zalaže za transparentnost dodavši da su upravo SDP-ovi gradovi i općine, za razliku od onih u kojima je HDZ na vlasti, „otvorili svoje proračun”.

HSLS-ovcu Kiđemetu na ime putnih naloga isplaćeno više od 40 tisuća kuna

Predsjednik županijskog SDP-a dotaknuo se, kako je rekao, zakonski sumnjivih putnih naloga člana Nadzornog odbora HSLS-a Alena Kiđemeta, ujedno i bivšeg tajnika Športske zajednice Grada Bjelovara.

„Kiđemetu je na ime putnih naloga isplaćeno više od 40 tisuća kuna, među ostalim i kada je koristio službeno vozilo, a isplaćivana mu je naknada za korištenje osobnog vozila. Više puta putovao je u inspekciju gradskog odmarališta, a voditelj odmarališta se ne sjeća da ga je vidio. Gdje su ta izvješća, što je on to vidio u inspekciji i laže li možda voditelj odmarališta? I na kraju neka gradonačelnik, koji šuti o svomu tome, transparentno kaže koja je to revizorska kuća radila reviziju i utvrdila da su putni bili po zakonu”, pozvao je Jaić.

Ostojić pozvao Hrebaka da prekine agoniju koalicije s HDZ-om

Potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić pozvao je Hrebaka da prekine agoniju koalicije s HDZ-om kao što je to učinio Tomislav Stipić koji se iz HSLS-a iščlanio četiri mjeseca nakon što je postao potpredsjednik i to nakon što je doznao da će koalirati s HDZ-om.

„Najbolju dijagnozu HDZ-a dao je Davor Ivo Stier kada je rekao da ih razjedaju klijentelizam i korupcija. HSLS je bio prva stranka pluralizma, barjaktar slobodne misli, a danas su u agoniji i meni je žao zbog toga. Od transparentnosti završili su na netransparentnosti, od vjerodostojnih postali su nevjerodostojni”, poručio je Ostojić. Osvrnuo se na nedavno zapošljavanje supruge čelnika bjelovarskog HSLS-a u gradskoj upravi bez provedenog javnog natječaja.

„Gradonačelnik Hrebak kazao je da je riječ o premještaju. I to je dobro, bolje nego u Koprivničko-križevačkoj županiji gdje je članica HDZ-a radila u Uredu državne uprave, pa uzela otpremninu od 200 tisuća kuna, otišla na Zavod za zapošljavanje pa se par dana kasnije ponovno zaposlila u Županiji kao savjetnica. Niste najgori, ali se borite za prvo mjesto”, ironizirao je Ostojić. Kazao je da je ukidanje prireza u Bjelovaru dobra stvar, ali da ga susjedna Koprivnica u kojoj je na vlasti SDP nikad nije ni uvodila.