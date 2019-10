BJELOVARSKI GRADONAČELNIK OTKRIO TKO RADI S NJEGOVIM BRATOM U IRSKOJ: ‘Ništa mu tamo nije značila stranačka iskaznica’

Bjelovarski gradonačelnik se osvrnuo i na unutarstranačke te predsjedničke izbore te je iznio niz konkretnih mjera za oporavak zemlje

Bjelovarski gradonačelnik i kandidat za šefa HSLS-a, Dario Hrebak, jučer je na N1 prokomentirao svoju, ali i kandidaturu državnog tajnika u ministarstvu unutarnjih poslova Žarka Katića. Hrebak je rekao kako je to “dobra vijest za HSLS, jer nije mrtva stranka, jer postoje ljudi koji vjeruju da se s HSLS-om može nešto pozitivno dogoditi u bližoj budućnosti.” Potom se osvrnuo i na vlastitu kampanju.

“Tri osnovna stupa na kojima ću temeljiti ovu kampanju su, kao prvo, reforma potrošenog birokratskog sustava, odnosno njegov redizajn. Drugi stup je nešto što sam uočio putujući Europom – Estonija i njihov model. Estonija je birokratski aparat odlučila promijeniti i podići gospodarstvo. Ne može se moderno gospodarstvo 21. stoljeća temeljiti na starom, potrošenom birokratskom, pa i socijalističkom modelu iz prošlog stoljeća. I šlag na tortu, transparentnost, transparentan model upravljanja resursima”, objašnjava Hrebak koji Bjelovar smatra primjerom toga, jer “građani mogu online vidjeti svako moje provlačenje kartice u nekom restoranu ili u hotelu, vide se svi računi iz proračuna.”

Konkretne mjere

Ponovno se osvrnuo na Katića, rekavši kako se ne smatra “drotom”, aludirajući na to da je i on proveo 12 godina u MUP-u, a komentar je imao i na kandidata za predsjednika države, Dejana Kovača, kojemu je udijelio nekoliko savjeta.

“Prvo što bih napravio je zabrana zapošljavanja u državnoj upravi. Drugo, digitalna transformacija, koja oslobađa radne procese. Novac ušteđen na tome treba preusmjeriti u rasterećenje gospodarstva: pod broj jedan – porez na dohodak, pa onda i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno, koji su sad postali porezi jer se velik dio isplaćuje iz proračuna”, rekao je Hrebak i upitao se zašto država stalno daje subvencije: “Zašto stalno moramo plaćati nesposobne? Zašto se jednom ne posloži sustav meritokracije? Zašto država sve mora održavati? Država je tu samo da postavi uvjete, a tržište neka odredi tko će preživjeti, a tko ne.”

Gradonačelnik u irskom skladištu

Hrebak je komentirao i stanje na domaćoj političkoj sceni rekavši kako je HDZ u prednosti ispred SDP-a, jer se stranka Davora Bernardića mora stabilizirati i početi primjenjivati ono što zagovara. Na kraju intervjua osvrnuo se i na to što je njegov brat otišao raditi u Irsku te otkrio jednu ekskluzivu.

“Neki dan uz jutarnju kavu čitam o gradonačelniku Gospića, gdje je otišao i gdje se zaposlio. I nazovem brata i kažem mu ‘čuj, ovaj čovjek se zaposlio kod tebe’. Kaže on ‘znam, radi noćne smjene sa mnom’. Ja pitam brata jel’ to stvarno, on kaže ‘da, evo počeo je raditi, a kad je dolazio u Irsku, imao je preporuku da je dobar’. Nije mu tamo značila stranačka iskaznica, samo dobra riječ”, rekao je Hrebak i konstatirao da to znači kako je proces uhljebljivanja završio.

“Vjerujem da je ovo početak urušavanja ovog uhljebničkog sustava, a čovjeku skidam kapu što je smogao hrabrosti u tim godinama otići u Irsku i s mojim bratom raditi noćne smjene”, zaključio je.