BIZNISMEN KOJI JE ŠKORU GURNUO U POLITIKU: ‘Evo ekskluziva – jedan od suvlasnika Pevexa radi u Holdingu i zato Pevex s njima ne radi’

Biznismen Mario Radić, politički tajnik Domovinskog pokreta i čovjek koji je nagovorio Miroslava Škoru da uđe u politiku, za RTL Direkt je objasnio kako otišao sa čela Pevexa zbog pogrešne percepcije.

“Podnio sam ostavku iz razloga što je takva percepcija javnosti, koja je po meni potpuno pogrešna. Mislim da ljudi koji se bave biznisom i uspješni su u životu, u bilo kojem području, trebaju se baviti politikom. Kod nas se politikom bave oni koji su odrasli u političkom inkubatoru pa narastu, budu isti kao oni i ništa se ne mijenja dalje”, pojasnio je Radić.

Odgovorio je na prozivke kako u politici ima poslovni interes, jer “sve kompanije u kojima na bilo koji način sudjeluje”, su radile s državom svega 0,17 posto.

‘Zna javnost koji su to ministri’

“Ne znam kako bih ikoga političkim angažmanom mogao natjerati da išta kupi u Pevexu. Kad već pričamo o tome, ima nekih ministra koji su po prirodi posla takvi da… To je po meni već sporno i kritično”, rekao je i onda se zaustavio.

Na ponovljeno pitanje što su po prirodi posla koji ministri samo je odgovorio: “Ma znamo… Zna javnost koji ministri. Ne prodajem kompjutore i ostale stvari”, na što je Zoran Šprajc dodao kako aludira na bivšeg ministra Krstičevića i one koji puno rade s državom.

Poslovanje s Rusima

Ipak, u kompaniji je i gospodin Pavao Vujnovac, vlasnik Prvog plinarskog društva, najveće plinarske kompanije u ovom dijelu svijeta, a trguje s Rusima. Zbog toga je i izvučena cijela teza o ruskom kapitalu iza Domovinskog pokreta i Miroslava Škore, no Radić i odbacuje povezanost politike i biznisa.

“Ne znam. On je moj prijatelj, poznajem ga dugo godina. Moj pogled i njegov na politiku mislim da nisu slični, mislim da je svojim stavovima bliži nekim drugim strankama nego ja. Kod nas, evo, dat ću vam ekskluzivu – u Pevexu jedan od suvlasnika, koji ima 1,5 do dva posto, radi u Holdingu i Pevex iz tog razloga ne može raditi s Holdingom. To nikad nitko nije potegnuo i to je apsurdna situacija.”

‘Rastemo dvostruko sporije, padamo dvostruko brže’

U politiku ga je ponukalo to što, kako kaže, “sve ove godine imamo kontinuitet loših vlada, imamo propadanje opće Hrvatske”, zbog čega je po mnogo paramatera samo Bugarska iza nas. Niti rast BDP-a prije epidemije na smatra zadovoljavajućim jer “kad rastemo, rastemo dvostruko sporije, kad padamo, padamo dvostruko brže”, kaže.

“Problem je što kopiramo sve izvana, pratimo globalističke politike, rekao bih u ovom trenutku briselske. I to je najveća razlika između nas i drugih. To su HDZ i SDP, stranke globalizma, a mi smo stranke suverenizma. To je osnovna razlika između nas i te dvije stranke”, smatra, ističući kako Hrvatska mora biti na prvom mjestu.

‘Desnica ili ljevica, to je po meni 19. stoljeće’

Iako tvrdi da se s ovom Vladom ne slažu ni u čemu, pa ni ideološki, ne želi se svrstati desno ili lijevo.

“Desnica ili ljevica, to je po meni 19. stoljeće”, komentira, a na Šprajcov komentar “ali vaši pristaše se legitimiraju po stavovima koji nisu daleko od 19. stoljeća”, samo odgovara kako su to “konzervativni stavovi.”

Ne smatra kako je suverenizam izoliranje Hrvatske i štetan po ekonomiju.

“Nama je hrvatski interes na prvom mjestu… Zastupamo konzervativne vrijednosti, zašto bi to bilo ispred ekonomije? Nama je u cilju da Hrvati ostanu ovdje. Slavonija je zapuštena, prazna sela… Imamo situaciju da imamo najveći bazen hrasta u Europi, ali nemamo drvnu industriju”, ilustrira.

Na Slavoniji je uglavnom na vlasti desna-konzervativna opcija. Nisu je unazadili ljevica ili liberali, pitao ga je Šprajc.

“Da je HDZ konzervativna i izvorno hrvatska stranka, mi ne bismo ni postojali”, zaključuje Radić.