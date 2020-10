BIZARNOST NA ZAGREBAČKOM FAKSU: Odlikašica nije upala na diplomski, rekli joj da je ‘nezrela’; U sve se umiješali odvjetnici, faks šuti

Djevojka kaže da joj najviše smeta netransparentnost i zanima ju koje elemente nisu zadovoljili te zašto je povjerenstvo donijelo negativnu odluku o upisu na diplomski studij

Proteklog tjedna je na zagrebačkom Arhitektonskom fakultetu proveden prijemni ispit za upis diplomskog studija dizajna. Nakon tog prijemnog nekoliko nezadovoljnih studenata javilo se portalu MojFaks.com s informacijom da razredbeni postupak nije bio transparentan.

Među njima je i jedna studentica koja je završila preddiplomski studij dizajna na tom istom fakultetu i to s prosjekom ocjena 4,5. Dakle, radi se o odlikašici koja je htjela nastaviti studij pa je 22. i 23. rujna pristupila testiranju kandidata za upis diplomskog studija. Naime, ovoj djevojci je rečeno da nije dovoljno zrela za upis diplomskog studija. Ispitni proces sastojao se od par etapa – procjene priloženih mapa radova, odnosno portfolija, motivacijskog pisma i intervjua ispitne komisije s kandidatima.

Studentica je za MojFaks ispričala da je prijemnom ispitu prethodio online sastanak s profesorima kako bi saznali što se od studenata točno traži. Tom prilikom je studentima rečeno da je članovima komisije najbitnije da kroz autorske radove i motivacijsko pismo dobiju uvid u iskrenost kandidata, osobne interese i njihov karakter. Studentica navodi da je posebni naglasak stavljen na motivacijsko pismo u kojem su studenti morali opisati profesionalnu motivaciju za daljnje školovanje. Dakle, morali su navesti konkretno područje struke koja ih zanima i kojoj bi se u budućnosti posvetili.

“Više puta istaknuli su da motivacija ne smije biti ‘na razini prijemnog za preddiplomski studij’, nego sada moramo zrelije, promišljenije i stručnije razmišljati o našoj struci. Što se tiče mape radova, rekli su kako ih ne interesiraju radovi koje smo dizajnirali na faksu (jer su ih ‘već sve vidjeli’) nego da ih više zanima ono što smo radili van faksa. Napominjem kako ljudi s dodatnim obavezama (poput mene) na ovom studiju, zbog zahtjevne prirode većine kolegija, jedva stižu izvršiti i samo fakultetske obaveze”, ispričala je djevojka za MojFaks.

‘Nedovoljno zrela za upis studija’

Kako kaže, studentica je poslala iskreno i konkretno motivacijsko pismo te portfolio s priloženim radovima preddiplomskog studija. Mapa joj je ocijenjena vrlo dobrim i odličnim ocjenama. Dva dana nakon toga djevojka je pristupila online intervjuu.

“Najprije su me na intervjuu pitali zašto želim upisati diplomski studij pa sam kao odgovor navela konkretno područje profesionalnog interesa i obrazložila zašto se time želim baviti. Nakon nekoliko podbadajućih potpitanja tražili su me par objašnjenja vezano za portfolio. Na sve sam spremno odgovorila. Na kraju su mi sugerirali jednogodišnju pauzu ‘kakvi god rezultati bili’.

Rečeno mi je kako je sa mnom bilo iznimno ugodno raditi tijekom preddiplomskog studija i da su o meni stekli jako dobro mišljenje, no da bih trebala malo ‘odmoriti glavu od svih informacija kojima sam trenutno prezasićena’ te da u ovom trenutku nisam dovoljno zrela za upis na diplomski studij. Profesori su mi na kraju intervjua predložili da nađem praksu i vratim se za godinu dana kad će ‘znanje sjesti na svoje mjesto’. Bila sam zgrožena, prepuna nejasnoća i pitanja, ali sam se nadala da su me, kao i uvijek, samo htjeli zastrašiti, iako bi i to bilo daleko od korektnog postupanja prema studentima”, govori razočarana studentica.

Nije upala na diplomski studij

Poslije objave rezultata prijemnog ispita, ova odlikašica je vidjela da nije uvrštena na popis primljenih na diplomski studij. Kaže da je još veća nevjerica kod nje nastupila kada je shvatila da je upisano 25 studenata, a upisna kvota bila je -30+2. Navodi da nije postojala niti bodovna rang-lista nego da su imena studenata koji su upali na diplomski poredana abecednim redom.

Sljedećeg dana, studentica i još nekoliko studenata koji su pristupili tom ispitu poslali su pojedinačne žalbe na razredbeni postupak. Obrazložili su zašto misle da ispunjavaju uvjete i tražili su konkretne razloge zbog kojih nisu primljeni na diplomski studij. Čak su pojedini studenti tražili i da se konkretno i detaljno navedu kriteriji i bodovanje prijemnog.

“Idući smo dan svi dobili isti, generički odgovor na žalbu. Sve su žalbe, naravno, odbijene. U odgovoru se nije specificirao bodovni sustav već su navedeni kriteriji poput ‘komunikacija’, ‘samomotivacija’, ‘samokritičnost’, ‘zainteresiranost’ i ‘inicijativa'”, kaže sugovornica portala MojFaks.

Druge studentice angažirale odvjetnike zbog prijemnog

Ova nepovoljna situacija i takvo ponašanje Arhitektonskog fakulteta natjerali su dvije studentice na angažiranje odvjetnika. S njima sada pišu odgovore na odgovor na žalbu što će poslati dekanu faksa.

“Angažirali smo odvjetnika jer smatramo da i dalje taj razredbeni postupak nije nigdje ocijenjen, ne postoji nikakva dokumentacija. Oni su svima poslali isti pdf. mail odgovora na žalbe iako je u svaka žalba drugačija. U ovoj sljedećoj žalbi koju smo slali, napisali su da smo mi izrazili nezadovoljstvo rezultatima – no, uopće nije bilo izraženo nezadovoljstvo rezultatima, nego se navode argumentirani razlozi zbog kojih se odluka o rezultatima razredbenog ispita dovodi u pitanje.

Nismo ni mogli dati nikakve određenije razloge jer nam nitko nije pružio nikakav feedback na naše intervjue i na kraju smo svi dobili isti mail na odbijenicu za žalbe”, ispričala nam je još jedna studentica koja je pristupila prijemnom ispitu”, navodi studentica koja je također pristupila ispitu.

‘Kriteriji tog ispita nisu regulirani’

Djevojka kaže da joj najviše smeta netransparentnost i zanima ju koje elemente nisu zadovoljili te zašto je povjerenstvo donijelo negativnu odluku o upisu na diplomski studij. Najmanje su očekivali da im naknadno pošalju dodatnu dokumentaciju i ukažu na nedostatke ili upozore na područja na kojima studenti trebaju raditi. Međutim, to od svog faksa nisu dobili.

“I zapravo se time dokazuje da kriteriji po kojima se vrednovao uspjeh na razredbenom ispitu nisu regulirani niti se povjerenstvo uopće na njih pozivalo. Kao da se prednost daje kandidatima koji su pokazali veću razinu komunikativnosti, zainteresiranosti, što znači da oni mape (odnosno studente) uspoređuju jedne s drugima. Ovo u principu nije u redu, jer bi se trebali uspoređivati s nekakvim standardom, koji je dovoljan za prolazak. No, taj standard nije uopće definiran”, smatra studentica.

Razmišljanje o odustajanju od studija

Studentica dodaje da ni ona ni njezini kolege nisu misli da automatski trebaju nastaviti diplomski studij, što su im predbacili s Fakulteta. Ono što oni traže jest objašnjenje koje im nitko nije dao. Druga djevojka nakon takvog postupanja Fakulteta kaže da joj više “nije u interesu raditi s takvim ljudima”.

“Pretrpjela sam velike žrtve da upišem i studiram na ovom Fakultetu, imam ogromnu želju za nastavljanjem studija, no subjektivna procjena profesora mi je odlučila reći ‘stop’ te zaustaviti moje snove o diplomi i primanju iste zajedno s mojom generacijom, odnosno s mojim prijateljima. Već sam se počela pripremati za novu akademsku godinu te razmišljati o nadolazećim zadacima, a preko noći je taj film ‘pao u vodu’ pa moram mijenjati sve planove i snalaziti se kako znam. Nakon svega, nisam sigurna hoću li uopće ponovo pokušavati upasti na taj diplomski. Nije mi u interesu raditi s takvim ljudima, ljudima koji očito misle da ih moji vrijedni kolege i ja, nismo dostojni”, poručila je studentica.

Portal MojFaks nije mogao iznijeti drugu stranu priče jer im Arhitektonski fakultet u Zagrebu nije prokomentirao nastalu situaciju do zaključenja članka.