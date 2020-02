BIZARNI RAČUN HEP-A: Splićanka u šoku kad je vidjela koliko treba platiti; ‘Ne znam što napraviti. Još ću ga malo gledati, i smijati se’

Da je suditi po ovom računu, Hrvatska je jako uređena država koja besprijekorno podmiruje dugove, a HEP tvrtka čija ažurnost i preciznost može posramiti i švicarske banke

HEP Elektra poslala je račun Splićanki za obračunsko razdoblje tj. Od 31. svibnja do 30. 11. 2019. Obzirom na to da je redovito plaćala račune nije baš očekivala veliki obračun, no kad je došla uplatnica ostala je u šoku.

“Ne znam bih li se smijala ili plakala”, rekla je za Slobodnu. Razlika između plaćene i potrošene struje bila je ravno jednu lipu. HEP nije ni zvala.

“A što mi oni mogu kazati. Ma ne bi im iz principa platila. Pa jesu li mogli famozni iznos od jedne lipe nadodati na sljedeću uplatnicu”, kaže Splićanka i dodaje kako će ju samo provizija koštati nekoliko kuna. Nek košta i samo jednu, ali je i dalje 100 puta veća od novca kojeg HEP utjeruje.

‘Nekima popuštaju svaštva, a maloga čovjeka tlače zbog sitnarija’

„Nisam načisto što napraviti. Još ću malo gledati u račun, i smijati se“, zaključuje.

No stručnjaku iz splitske udruge za zaštitu potrošača ova situacija nije smiješna.

„Nekima popuštaju svaštva, velike iznosi i dugovi, a maloga čovjeka tlače zbog sitnarija“, zgraža se Nenad Kurtović, savjetnik za energiju udruge Splitski potrošač te ističe još jedan važan moment. EP Elektra opskrbljuje krajnje kupce iz kategorije kućanstva, u okviru univerzalne usluge kao javne opskrbe prema reguliranim uvjetima.

Da je račun stigao od HEP Opskrbe, koja nema obvezu javne usluge i opskrbljuje krajnje kupce prema ugovorenim uvjetima, onda bi se takav potez još mogao nekako shvatiti, sitiće Kurtović, ali HEP Elektri se baš ništa ne bi dogodilo da su prebacili tu lipu, a ovako samo potrošaču stvaraju dodatan trošak.