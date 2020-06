BIZARAN ŠKORIN GOVOR U DARUVARU: Bacao šale kao da je i dalje u ‘Večernjoj školi’, a onda se i naljutio: ‘Moja žena je Hrvatica, a ne Srpkinja’

Nakon što je o političkim protivnicima rekao da ‘oni ne mogu napraviti promjene jer bi morali ukloniti svoje uhljebe’, Škoro se obrušio na medije i rekao ‘da ih tuku iz svih oružja’

Šef Domovinskog pokreta Miroslav Škoro jučer je u Daruvaru održao govor. Kako prenosi Index, Škorin govor zvučao je pomalo neobično. Na početku govora, pa i tijekom, pjevač je “bacao” šale baš kao da je još uvijek u “Večernjoj školi”, a rekao je i da “više nema straha” i da se njegovi pristaše “tajno nalaze”, no da ih je “sada puno više nego za vrijeme predsjedničke kampanje”.

“Oni se mene boje jer me ne mogu kupiti. Nije meni ni HDZ ni SDP pjesme pisao, napisao sam ih sam i to je ono što narod voli. Ne možeš me kupiti, imam dovoljno. Moramo doći do te situacije da tim ljudima tamo pošaljemo jednu poruku, a poslat ćemo je i danas iz Daruvara da se 5. srpnja neke stvari moraju promijeniti jer nam je promjena nužna. I nije da mi njih ne volimo, svi smo mi bili u tim nekim strankama, ali oni ne mogu napraviti promjenu. Znate zašto? Zato što se svoje meso ne jede! Ne mogu oni napraviti promjenu jer su njihovi ljudi tamo gdje je džaba”, poručio je Škoro okupljenima u Daruvaru.

SJEĆATE LI SE ZAŠTO JE ŠKORO PRIJE 11 GODINA NAPUSTIO POLITIKU? Nešto ga je silno uvrijedilo, ego je patio

Napao medije

Nakon što je o političkim protivnicima rekao da “oni ne mogu napraviti promjene jer bi morali ukloniti svoje uhljebe”, Škoro se obrušio na medije i rekao “da ih tuku iz svih oružja”.

“Zadnje čime nas tuku je da je gospođa četvrta na listi u osmoj izbornoj jedinici imala nekakav proces. Proces se vuče 11 godina. I kad je riješen? Prekjučer! I tko to prvi zna? Mediji! Ima li ona papir? Nema! Ima li pravorijek u ruci? Nema! Ali tko ga ima? Mediji! Mi živimo u državi u kojoj se čini sve da bi se odvukla pažnja od onog najvažnijeg, a to je da opstanemo…”, rekao je u prvom dijelu obrušavanja na medije Škoro.

ŠKORO NAPAO MEDIJE: ‘Razumijem da je nekom 15 kuna puno, ali to nije bolnički parking, ja nisam većinski vlasnik’

‘Moja žena je Hrvatica, sve da je Srpkinja, kakve to veze ima?’

No, nastavio je u vrlo sličnom tonu i počeo govoriti o svojoj supruzi: “Zamislite se samo malo, je li uistinu važno koje je vjere i nacije moja žena, a Hrvatica je? Sram ih može biti! Sve da je Srpkinja, kakve to veze ima? To je sramota! Oni mogu naći mojoj ženi iz 1982. godine da je ona napisala nekakav članak negdje, mogu naći meni kome sam ja svirao gitaru 1985. godine, a ne mogu naći Hrvatske branitelje iz Vukovara…”

Podsjetimo, Index je napisao članak o Kim Škoro, pjevačevoj supruzi koja je u mladosti u Kanadi pisala za četničke novine “Amerikanski Srbobran”. Škoro u govoru kaže: “sve da je moja supruga Sprkinja, kakve to veze ima?”, ali u medijima to uopće nije bilo sporno. Sporno je to što Škoro svoju kampanju gradi na nacionalnizmu i desničarenju, a supruga mu je nekada pisala za četničke novine.