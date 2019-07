BIZARAN KRIMINAL RIJEČANINA U SAD-u: Elvis je uspio prevariti Airbnb, New York i desetke tisuća turista

‘Friško renovirani stan pored East Rivera s pogledom na cijeli New York’ ili ‘ Čista i veoma udobna soba s balkonom 15 minuta udaljena od centra New Yorka’ bili su neki od obmanjujućih oglasa kojima su umirovljeni hokejaš srpskih korijena rođen u Rijeci Elvis Tominović i njegov tim u pet godina na prevaru zaradili gotovo pet milijuna dolara

Njujorške gradske vlasti ovih su dana podnijele tužbu protiv 13 iznajmljivača stanova koji su stvorili mrežu “unosnih i nezakonitih operacija” na čijem je čelu bio umirovljeni hokejaš srpskih korijena Elvis Tominović, inače rodom iz Rijeke. Ta je mreža iznajmljivača, navodi se u tužbi, gostima obećala “siguran, sanitaran i legalan najam”, iako u stvarnosti nije bilo tako. Oni su na poznatoj platformi Airbnb s lažnim profilima nudili smještaj turistima koji je bio čista prevara.

“Friško renovirani stan pored East Rivera s pogledom na cijeli New York!” ili “Čista i veoma udobna soba s balkonom 15 minuta udaljena od centra New Yorka!” – bili su neki od tih oglasa kojima su privukli gotovo 70.000 gostiju u 36 različitih zgrada diljem New Yorka, a njihovim vlasnicima priskrbili pet milijuna dolara, piše Novac.hr.

Stvorio prevarantsku mrežu iznajmljivača

U stvarnosti, bilo je posve drugačije. “Stan je pretrpan smećem”, “sav namještaj u prostoru je potrgan”, “okolo hodaju mravi i stonoge, a svaki kut pun je crne pljesni” – bile su neke od pritužbi prevarenih stanara naizgled privlačne zgrade u njujorškom naselju Astoria u Queensu. Riječ je o trokatnici koja je u urbanističkom planu New Yorka upisana kao zgrada s tri stana. No, kada je inspekcija došla ondje, saznalo se da je vlasnik ilegalno renovirao ta tri stana i pretvorivši ih u 12 odvojenih i skučenih soba za najam, po četiri na svakom katu, s ukupno 24 kreveta. Samo na toj nekretnini, koja je najednom postala hotel, Tominović je zaradio 210.000 dolara, piše Novac.hr.

Na sličan način renovirao je rezidencijalne jedinice u još 35 zgrada koje posjeduje u Queensu, Brooklynu i Manhattanu. Tamo je od 2015. do ove godine u 24.330 soba smjestio 68.873 korisnika Airbnba.

Tominović je jedan od 13 optuženih, a u toj prevari pomagali su mu i članovi njegove obitelji te neki prijatelji. Sestra Elvisa Tominovića, njegovi roditelji, životna partnerica te njezina sestra, kao i četiri korporacije s kojima su svi povezani tijekom četiri godine veoma su uspješno varali Airbnb, njegove korisnike i Grad New York. S 28 uglavnom lažnih korisničkih profila, različitim brojevima telefona i IP adresa, Tominović i njegovi jataci nisu privlačili previše pažnje. Čak 14 od tih profila koristio je Elvis Tominović i njima je primio 3872 rezervacija na 73 različita Airbnb oglasa u 18 zgrada u Queensu i Manhattanu, čime je zaradio 878.515 dolara. Osim lažnih profila i brojeva telefona, ilegalni iznajmljivači služili su se i lažnim adresama stanova za najam.

NA POZNATOM OGLASNIKU PRONAŠAO IDEALAN STAN U ZAGREBU, A ONDA SHVATIO DA JE ŽRTVA PREVARANATA: ‘Evo kako sam ih ‘provalio”

Sugerirali gostima da ignoriraju inspektore

“Tehnike kojima su se Tominović i njegova mreža služili kako bi izbjegli provjere Airbnba i gradske službe česte su u ilegalnim operacijama koje provode tzv. carstva za kratkotrajni najam. Imaju lažne korisničke račune kako se ne bi vidjelo da sve vodi jedna osoba, imaju više brojeva telefona… Sve je to već viđeno, no u ovom slučaju je jasno i da su se vodile svojevrsne edukacije, no ne za druge članove operacije, nego za goste”, kazao je Christian Klossner iz Ureda gradonačelnika New Yorka.

Tominović i njegov tim gostima su sugerirali da inspektorima kažu da odsjedaju kod prijatelja, a ako im netko pokuca na vrata ili prozore, neka jednostavno ignoriraju.

“Pazite se članova radne skupine koja proganja Airbnb iznajmljivače poput mene i vladinih inspektora koji na ulicama pristupaju ljudima koji vuku kovčege. Niste obavezni razgovarati s njima. Samo nastavite hodati i ne odgovarajte na njihova pitanja. Pokušat će vas zastrašiti i reći vam da žele provjeriti opasnost od požara u kući ili da su policajci, no to su sve trikovi da uđu u zgradu… To je ilegalno. NE PUŠTAJTE NIKOGA U KUĆU. Održimo Airbnb živim!”, pisalo je na komadu papira zalijepljenog na zid sada zatvorene Tominovićeve kuće u Astoriji.

No, nisu svi poslušali Tominovićeve savjete pa su se neki požalili gradskim vlastima na higijenske uvjete, nedostatak grijanja, struje pa čak i prozora u nekim iznajmljenim prostorima. Tragom toga inspekcija je u svibnju ove godine banuli u jednu od Tominovićevih zgrada zatekavši tamo sedmero gostiju. Utvrdili su da je u kući curio plin, da mea propisanih izlaza kao ni protupožarnih sustava.

IZNAJMLJIVAČI, PRIPAZITE! Airbnb na meti hakera, evo kako se možete zaštititi

‘S lažnim profilima zarađivali preko Airbnba’

Kao iznajmljivač nije bio naveden Tominović, nego Blaž Rajković, za kojeg je tijekom istrage utvrđeno da osoba tog imena ondje ne postoji, iako je u četiri godine primio 2500 rezervacija od 5000 gostiju za desetak različitih oglasa. Od 675.297 dolara koliko je nepostojeći Rajković uprihodio, 127.813 dolara bilo je prebačeno na Tominovićev račun.

Iako je New York poznat po strogim zakonima po pitanju kratkotrajnog najma stanova i soba, prevae ovakvog tipa sve su češće pa su ih Grad i Airbnb počeloi zajedno “češljati”.

“Godinama su ti povezani akteri poslovali i zarađivali preko Airbnba bez ikakvog problema koristeći više profila i više oglasa nego što je zapravo bilo uključenih osoba i prostora za najam. Kada smo od Airbnba dobili podatke o veličini same operacije i kada smo vidjeli podatke dostupne samo Airbnbu, povezanost između aktera bila je više nego jasna”, kazao je Klossner iz njujorške gradske uprave.

STUDENT TRAŽIO STAN PA RAZOTKRIO VELIKU PREVARU: Ista osoba ‘operira’ po Zagrebu i Splitu