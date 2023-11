Dijana Vican, bivša rektorica Sveučilišta u Zadru, puštena je na slobodu i više se ne nalazi u istražnom zatvoru u zagrebačkom Remetincu, javlja Zadarski.hr. Tu vijest potvrdio je njezin odvjetnik Alan Kubat pa istaknuo da je odluka o puštanju iz pritvora donesena nakon što se dio svjedoka ispitao.

Podsjetimo, Dijani Vican i Anti Stanišiću, direktoru tvrtke Graditelj svratišta, određen je istražni zatvor od mjesec dana zbog sumnje u mutne poslove tijekom realizacije građevinskog projekta studentskog doma za što ih je osumnjičio USKOK. Tužitelji su, naime, Josipu Pleslić ex Rimac teretili da je od Vican tražila da ne naplati 1,5 milijuna kuna, to jest 200.000 eura, garancije Stanišićevoj tvrtki. Osim toga, sumnja se da je Rimac u zamjenu za to, od Stanišića dobila mito. Navodno je riječ o mogućnosti da ne plaća režije u stanu u Zagrebu gdje je stanovala dok je bila državna tajnica u Ministarstvu uprave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"USKOK sada nastavlja istragu za što ima vremna u razdoblju od šest mjeseci, a po potrebi i duže. Na USKOK-u je da dokaže svoje tvrdnje, s tim što se moja klijentica spominje samo u jednom dijelu optužbe i to za povlačenje jamstva. Prema praksi državnih tijela, takvo povlačenje jamstva ne spada u nezakonite radnje i mi ćemo to dokazati. Gospođa Vican ne snosi bilo kakvu krivnju za ono čime ju se tereti", poručio je odvjetnik Kubat.

Bivša rektorica Dijana Vican u petak se iz Zagreba vratila u Zadar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon uhićenja bivše zadarske rektorice, odvjetnik Josipe ex Rimac tvrdi: 'Za sve je saznala iz medija'