BIVŠOJ KRSTIČEVIĆEVOJ FIRMI 3,7 MILIJUNA KUNA ZA PROGRAM ZA POPIS STANOVNIŠTVA: Državna tvrtka koja se time bavi – nije zainteresirana

Državni zavod za statistiku 22. svibnja objavio je odluku o nabavi programskih rješenja za popis stanovništva od tvrtke KING ICT u iznosu od gotovo 3,7 milijuna kuna s PDV-om

Nakon što je Zavod za statistiku objavio natječaj za nabavu 8000 laptopa za potrebe popisa stanovništva, u medijima su se pojavile vrlo opravdane sumnje da vrlo detaljne specifikacije vode javnu nabavu direktno u zagrljaj tvrtke KING ICT, tvrtke čiji je danas jedini vlasnik Stipo Matić, ali je poznata kao tvrtka u kojoj je dugi niz godina (od 2001. do 2016.) radio na visokim direktorskim pozicijama Damir Krstičević, bivši ministar obrane, član predsjedništva HDZ-a kojeg predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ovih dana i dalje spominje kao poželjnog nositelja jedne od lista HDZ-a.

KING ICT je tvrtka koja je dio M SAN grupe, čiji je jedini vlasnik Stipo Matić, dugogodišnji prijatelj i suradnik generala Damira Krstičevića, a u jednoj tvrtki grupacije (M SAN nekretnine) radi i supruga Damira Krstičevića, stoga ne čudi interes javnosti oko poslova koje je tvrtka KING ICT ili cijela M SAN grupa sklapa s državom, a od samog osnutka do danas ti su se poslovi redali jedan za drugim i doprinosili i rastu i stabilnosti tvrtke. Drugim riječima, poslovanje poduzetnika Stipe Matića koji je zajedno s Damirom Krstičevićem gradio tvrtku, značajno je raslo upravo uz pomoć golemim poslova za državu: Vladu, ministarstva, agencije i zavode.

Natječaj za 8 tisuća laptopa još traje

Državni zavod za statistiku već je na jednom natječaju, koji je završen u studenom 2019., kupio upravo od KING ICT računala za iznos od 6,9 milijuna kuna, a sada je u svibnju oglašen i novi natječaj za nabavu 8000 laptopa – koji još nije okončan mada mnogo toga vodi, opet, prema KING ICT. Rok za dostavu ponuda je 24. lipnja 2020.

“Specifikacija je napravljena kvalitetno, htjeli smo u detalje napisati što se očekuje od izvođača, da bude što manje nepoznanica”, opravdavao je sumnje da detaljne specifikacije usmjeravaju nabavu prema KING ICT Damir Plesac iz Državnog zavoda za statistiku u intervjuu u emisiji TNT na N1 televiziji. No, nije znao objasniti zašto bi laptopi za popis trebali imati baš dvije kamere. Rekao je da je to pitanje za kolege iz IT sektora.

No, dok taj natječaj traje, zaključen je jedan drugi natječaj. 22. svibnja je donesena odluka koja će tvrtka izraditi programska rješenja za prikupljanje podataka za popis stanovništva. Otvoreni postupak javne nabave je oglašen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH 5. ožujka 2020., a ovih dana je objavljeno da je dobitnik i ovaj puta KING ICT. Cijena je 2.983.750 kuna bez PDV-a, odnosno 3.729.687,50 kuna s PDV-om.

“U postupku pregleda i ocjene ponude sukladno članku 290. Zakona o javnoj nabavi, utvrđeno je da je ponuditelj KING ICT d.o.o. dostavio valjanu ponudu koja je ostvarila 83,37 bodova te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena ekonomski najpovoljnijom ponudom”, stoji u odgovoru na upit Net.hr-a zašto je odabrana ponuda KING ICT.

Na natječaj za program javio se jedino KING ICT

Presudna je bila po svemu sudeći cijena: Od 83,37 bodova 30,00 bodova je dobiveno za kriterij Cijena ponude (s PDV-om), 35,00 bodova za kriterij za odabir ponude Specifično iskustvo tehničkih stručnjaka i 18,37 bodova za kriterij za odabir ponude Demonstracijski prototip.

Na pitanje je li bilo više ponuđača dobivamo niječni odgovor. KING ICT je jedina tvrtka koja je poslala ponudu.

S obzirom da je država suvlasnik (zajedno s Gradom Zagrebom) tvrtke APIS, zanimalo nas je zašto posao programiranja za potrebe takvog nacionalnog projekta kao što je popis stanovništva nije radio APIS. No, slijedi odgovor da se na otvoreni natječaj u ožujku mogao javiti bilo tko, pa i APIS, ali očigledno nije.

“U otvorenom postupku javne nabave ponudu može podnijeti svaki zainteresirani gospodarski subjekt. U ovom postupku javne nabave ponudu je podnio gospodarski subjekt KING ICT d.o.o., kao jedini ponuditelj.”

Drugim riječima, iz natječaja u natječaj – KING ICT. Možda se druge tvrtke ni ne javljaju jer vlada uvjerenje da će ionako pobijediti KING ICT? Moglo bi se reći da je popis stanovništva RH zapravo posao koji u neobičnoj sinergiji provode Državni zavod za statistiku i privatna tvrtka koju je dugi niz godina vodio sadašnji član predsjedništva i utjecajni HDZ-ovac, Damir Krstičević.