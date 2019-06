BIVŠI ŽIVOZIDAŠ ISTRESAO PRLJAVI VEŠ: Isprva sam bio oduševljen Vladimirom. Ona je vrhunska manipulatorica’

Bivši Živodizaš tvrdi da mu je Palfi uzela pet godina života te da je često znala na sastancima vrijeđati članove urlajući da su “majmuni, klošari, kreteni, izdajice”

Bivši članovi Živog zida, stranke u raspadu, vrlo rado pričaju o svojim iskustvima s Vladimirom Palfi. Za nju većina koja je nekada bila u Živom zidu tvrdi da vuče sve konce u rukama, kontrolira šefa stranke i supruga Ivana Vilibora Sinčića, odlučuje o svemu, ali i da koristi stranku za svoje privatne interese. Skoro svaki dan ispliva nešto “novo” o živozidaškoj “šefici iz sjene” pa je tako prije nekoliko dana bivša porno glumica i članica Živog zida Alexa Wild rekla da se Palfi ružno prema njoj ponašala nakon što je saznala tko je. Prije toga su Palfi “opleli” i Branimir Bunjac i Ivan Pernar te prije njih Hrvoje Runtić.

“Ona kontrolira sve” tvrdnje su spomenutih bivših članova stranke, a sada je s pričom za javnost istupio i jedan bivši Živozidaš koji je za Express prepričao svoje iskustvo s Vladimirom Palfi. Kako kaže, ne osjeća se još dovoljno slobodno da izađe u javnost svojim imenom i prezimenom.

Muljanje s diplomom

Kako piše Express, Palfi je od Sabora bježala zato što nije diplomirala, a tvrdila je da ima diplomu Građevinskog fakulteta. U vrijeme zaključenja ovog broja Palfi je ušla u Sabor i veo tajne s njene stručne spreme uskoro će biti skinut, javlja Express. Novinari Globusa ustanovili su da njena priča o tome da je diplomirala inženjerka građevine ne drži vodu.

“U tom trenutku sam imala višu, nisam imala visoku školu. I tu je nastao taj disbalans oko onoga što je pisalo i onoga što je stvarnost. U međuvremenu sam završila fakultet za odnose s javnošću, završavam magisterij međunarodnog poslovanja, pripremam doktorat, govorim dva strana jezika”, rekla je Palfi gostujući u “Intervjuu tjedna” Radija 101.

Kao što napominje Express, kada osoba završi studij s područja odnosa s javnošću tada i dalje nije inženjer građevine. Zato nije do kraja jasno kako netko može biti pri završetku magisterija i već pripremati doktorat, kao što navodi Palfi. No, kako govori sugovornik Expressa, cijeli Živi zid je jedan veliki disbalans.

‘Vrhunska manipulatorica’

Bivši Živozidaš otkriva da u stranci nema više nikoga jer su ju, kako kaže, napustili ljudi koji su u Živom zidu bili iz vlastitih uvjerenja i pobuda. Napominje da se danas Živi zid svodi na razmišljanje i naredbe jedne žene.

“Isprva sam bio oduševljen Vladimirom. Ona je vrhunska manipulatorica. Zna vam se uvući pod kožu. Prikazuje se kao brižna, puna razumijevanja, zove vas na ručkove, dariva vas za rođendane… Nakon toga počinje pokazivati svoje pravo lice. Ne daje vam da imate svoj stav i mišljenje ako ono nije identično njezinim zamislima. Nitko ne može istupati u javnost ako nju ne pita i pritom morate reći što biste odgovorili na koje pitanje, a onda vam ona govori što smijete, što ne smijete, što trebate. U slučaju da joj se suprotstavite, krene ridati, a ako joj to ne upali, počne urlati i vrijeđati”, detaljno je ispričao svoj dojam o Vladimiri Palfi.

‘Uzela mi je pet godina života’

Tvrdi da mu je Palfi uzela pet godina života te da je često znala na sastancima vrijeđati članove urlajući da su “majmuni, klošari, kreteni, izdajice”. Sugovornik navodi da je vrlo licemjerno od Palfi što govori kako je htjela nova lica da se izmjenjuju u Europskom parlamentu, a svima je blokirala javne istupe da bi gurala muža jer njega “može kontrolirati”.

“Do Sinčića ne možete preko niti jedne društvene mreže, telefona niti e-maila jer na sve to ona dogovara, a ne on. Sve mu ona nadzire i kontrolira. Uostalom, do njega se, koliko mi je poznato, ne može i u Saboru jer se zatvara u odbor, a ondje stoji kako nitko ne može ući bez najave. Prestrašno. Ako ga uspijete negdje uloviti, on vam kaže da se obratite Palfi”, kazao je.

‘Jedno lice pokazuju javno, a kada nema kamera drugo’

“Zamjerilo mi se posebno što jedno lice pokazuju javno, a kad nema kamera drugo. Pod tim mislim da s javne strane s prosvjedima žele pokazati kako je njima jedino stalo do ljudi, građana u problemima, kako su protiv medija, a onda dižu pola milijuna kredita da bi bili u tim istim medijima, jedu po restoranima, odsjedaju u finim hotelima, voze se i razgovaraju na račun stranke… Ako nisu za novac i fotelje kako su uspjeli zaratiti oko toga”, pita se bivši član Živog zida.

Usporedio Palfi sa Staljinom i Trockim

Na pitanje o tome kako je Pernar smio kraj Palfi iznositi vlastito mišljenje, sugovornik odgovara “da je i on sada van stranke”. K tome, spominje i situaciju kada je Palfi navodno naredila da se sa svih važnih fotografija Živog zida Pernar izreže. Usporedio je to sa Staljinom i Trockim kada je šef SSSR-a naredio da Trocki bude izrezan sa slika. Za kraj, sugovornik je naveo da su stvari u Živom zidu funkcionirale dok su u stranci bili Runtić i Horvatiček te da ništa ne funkionira otkad u Glavnom odboru i Skupštini glavnu riječ vode Palfi, Sinčić i Tihomir Lukanić.