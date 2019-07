BIVŠI VOĐA NAVIJAČA OTKRIO ZAŠTO JE POBJEGAO IZ ZEMLJE: ‘Uskoro će se saznati prava istina o fotografijama Tolušića’

Bivši vođa navijačke udruge hrvatske nogometne reprezentacije ‘Uvijek vjerni’ Kruno Grlević ispričao je razloge svog bijega iz Hrvatske

Kruno Grlević je bio nekoliko mjeseci izvan Hrvatske zbog prijetnji smrću. Za Vijesti.hr je detaljno opisao što se događalo u aferi “špic papak” u kojoj je glavni akter bio bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Izjavio je kako su problemi počeli i ranije, a sve je rezultiralo tom aferom i njegovim “progonom”. Tvrdi kako je on proslijedio fotografije uredniku Nacionala Berislavu Jeliniću, nakon što ih je dobio sa srpskog broja mobitela. Tvrdi kako Tolušićevih fotografija ima još.

“Govorio sam mu da se s tim ne igra jer nisam želio probleme ni sebi ni njemu. Pokazao mi je i poruke koje je potom slao premijeru Plenkoviću. Sastanak su dogovorili za četvrtak ili petak, a nakon toga mi se Jelinić javio tek u ponedjeljak i rekao kako su slike ‘fake’ i da ih je SOA analizirala”, rekao je Grlević.

Interes javnosti

Grlević se pita zašto su fotografije objavljene, ako su bile lažne. Jelinić se tada pravdao “interesom javnosti”. Mediji su ga tad prozvali da je zajedno s Claudeom Jambrušićem htio smjestiti Tolušiću, jer je ovaj srezao poticaje Jambrušiću. Kaže kako su protiv njih u istrazi svjedočili Grgo P., Ante Gugo iz HDZ-a, Goran Hajduković Čupko i Krešimir Knežević. Grlević se pita zašto ranije nisu prijavili da je fotografije imao šest mjeseci prije, kako su tvrdili tužiteljstvu. Kaže kako je zbog pritiska javnosti i negativne reputacije otišao u Bruxelles.

“Ondje sam dobio poziv od prijatelja da me treba Ilija P. s kojim nisam razgovarao dvije godine. Rekao mi je da dođem u Hrvatsku, da bi Zoran Pripuz htio porazgovarati sa mnom vezano uz slike. Rekao sam da ne vidim razloga za taj razgovor. Nakon toga slijedili su ponovni pozivi i Ilija me pitao tko mi je odvjetnik iako je znao. Odgovorio sam mu da mi je odvjetnica gospođa Sloković. Na to mi je rekao: ‘To je sve ništa. Završit ćeš u zatvoru. Vjeruj mi, nema ti pomoći. Dođi na razgovor jer loše će završiti. Dobit ćeš teške robije, a možda i nešto gore’. To nisu bile Ilijine riječi, samo je prenosio poruku. Iz Bruxellesa sam otišao u Beograd i tada su pozivi bili smireniji”, svjedoči Grlević koji je tada zvao policiju.

‘Ne smijete s*ati po ministru’

Odlučio se vratiti u Zagreb gdje je odmah priveden, a stan mu je pretražen. Nakon ispitivanja, u kojem, tvrdi, nije spominjao Pripuza, Iliju i druge ljude s kojima je imao veze, a policija je već istraživala slučajeve koji su povezani s tim, pušten je na slobodu. No, pozivi su postali intenzivniji. Naposljetku se našao s Ilijom i snimio taj razgovor.

“Razgovor je počeo riječima ‘Ne smijete više s*ati po ministru. Neće ti biti ništa, ali ćeš možda morati u bijeg’. Trudio se biti fin iako smo bili posvađani. No on je dobio zadatak da me dovede k Pripuzu i to mu je bilo jedino bitno. Osim toga, on je Pripuzov dužnik jer mu je upravo Pripuz pomogao u jednoj dosta teškoj situaciji kad je njemu bliska osoba trebala završiti u zatvoru”, priča Grlević.

U međuvremenu je razgovarao s istražiteljima PNUSKOK-a, ali i s Berom Jelinićem, koji je, pak, u međuvremenu otišao u posjet Zoranu Pripuzu, koji mu je rekao da je bolje da si Grlević sam puca u glavu nego da to učine oni.

“Na kraju sam ga upitao: ‘Evo, ovo su ti strašne stvari, direktna poveznica organiziranog kriminala i visoke politike. Zašto to ne staviš u novinu? Lijepa naslovnica bi bila’. Kazao je da bi mu pucali u glavu. Iako je Bero tada rekao da bježim iz zemlje, iz Europe, prema Americi jer ovo nije dobro za mene, nisam pobjegao. Na kraju mi je rekao da je razgovarao s ljudima iz SOA-e koji su rekli za mene da sam jedan od glavnih organizatora prostitucije u Belgiji i da se družim s ljudima koji su jedni od najvećih narko trafikanata u Europi. Bio sam u šoku”, rekao je Grlević.

Jelinić je, tvrdi Grlević, htio organizirati sastanak sa svojim prijateljem iz DORH-a, a kad do toga nije došlo raspisao se u novinama kako je “nevjerojatno da nisam u pritvoru”. Kaže kako je Pripuz dao zadatak Jeliniću da izvrši pritisak na njega i pravosuđe. Na kraju se ipak odlučio suočiti s Pripuzom.

Tolušić pod Pripuzovom zaštitom

“S Ilijom sam otišao u Plazu na sastanak sa Zoranom Pripuzom. Bio je vrlo fin. Pitao me zašto prijetim obitelji ministra Tolušića, što me šokiralo. Ispitivao me o fotografijama i rekao da očekuje moju suradnju oko svega. Pojasnio mi je da je Tomislav Tolušić pod njegovom zaštitom. Rekao sam mu: ‘Bio mi je Jelinić i rekao da bolje da si sam pucam u glavu nego da mi vi to napravite’. Pripuz to nije negirao. Samo je rekao da mu je Jelinić jako dobar prijatelj. Zanimljivo je da mi je rekao: ‘Kruno, protiv tebe ide kaznena prijava’. On je to znao već tjedan dana prije nego je doista i podignuta. Tko je to mogao znati? Onda smo spomenuli neke prijateljice ministra, osobito jednu s kojom se on često druži, a radi u HGK-u, i tako je sastanak završio”, rekao je Grlević i dodao da su tek tada počela zastrašivanja, pokušaj provale u stan, prijetnje. Sve je prijavljivao istražiteljima. Kad je otišao u inozemstvo, prijetnje su se nastavile. Zvao je policiju i brojen odvjetnike, ali svi su mu okrenuli leđa.

Kazao je kako mu nije bilo lako sastati se s Pripuzom, jer je ranije imao neugodnih iskustava s “dečkima s Knežije” koji su nedavno pali u velikoj policijskoj akciji.

“Dočekali su me Đoko, Tomislav Sabljo i Goran Vidović, odmah su mi uzeli mobitel i posjeli me u zadnji separe. Tada su krenuli udarci i psovke, u jednom trenutku sam se onesvijestio i kako bi zabava bila što luđa gurnuli su mi med u usta. Tada mi je Đoko objasnio da sam ih za*ebo jer njihov Jan nije radio ugostiteljstvo na Trgu za doček, osim jednog malog kontejnera na kojoj su bile kamere, nitko drugi nije radio. I onda sam ja morao reći koliko novaca sam im dužan i to je bilo 50.000 kuna koje sam morao donijeti u roku 48 sati. Pri odlasku iz lokala Đoko mi se približi do lica i rekao: ‘Makni se od Francuza i krava, jesi li me čuo?’. Pomislio sam: ‘Aha, evo ga, tu smo dakle’ i kažem mu ‘naravno’. Đoko za dva dana dolazi pred moj stan u sa svojim autom. Ulazim s kuvertom novaca i on kaže da samo bacim na zadnji sjedište. Napravimo krug, on parkira točno pred DORH i USKOK i počne priču: ‘Nisi ti kriv, ovaj drugi je za*ebo. Evo sad smo kvit, ali ako hoćeš raditi s nama, možeš s nama u kombinacije. Zahvalio sam i odbio”, ispričao je Grlević.

Dva milijuna za Đakića

Okidač za cijelu situaciju Grlević vidi u tome što je Jambrušić odbio platiti dva milijuna kuna mita koje je navodno Josip Đakić tražio kako bi mu pomogao kod Tolušića oko poticaja. Navodno je tim novcem Đakić trebao dovršiti svoj hotel u Pitomači, a Tolušić ih je imao “na piku” zbog toga što je Jambrušić ispričao sve Europskoj komisiji. Drugi put je Đakić tražio milijun i pol kuna, a treći put je po novce došao njegov kum i bivši dogradonačelnik Trogira, Vinko Brkan. Claude Jambrušić odbio im je dati novac. Grlević kaže kako su s Tolušićem komunicirali Grgo P. i Čupko, isti oni koji su govorili protiv njega u istrazi oko “špic papka”.

“Dokle god je takva situacija, nemam se namjeru vraćati. Prije nego su mi se prestali javljati, istražitelje sam jednom pitao hoću li dobiti zaštitu ako se vratim. Nisu mi to mogli garantirati. Meni je ostao samo ovaj način da pokušam skinuti ljagu sa svog imena i prokazati spregu visoke politike i kriminala. A opet, često pomislim kako je glupo što sam išao u takav neki ‘fajt’, a znao sam da ću izgubiti. Unatoč tome što prijetnje i dalje dobivam, tvrdim da nikada, ali nikada više neću klečati niti pred jednim hrvatskim ‘donom’ i kriminalcem”, zaključio je Grlević.

Svi osim Đakića odbili komentirati

Novinari su kontaktirali većinu ljudi koje je Grlević spomenuo u svom iskazu. Josip Đakić je rekao kako je za Grlevića sam prvi put čuo kada su ga istražitelji o spornim fotografijama.

“To je naručena priča. Smatram da njegova priča nije vjerodostojna i da je on ‘namontirao one fotke’ ili je nekome platio da to učini. On sve što čini, čini to da opravda sebe i svoja nedjela. Jambrušića sam upoznao prije. Naš razgovor je trajao doslovno jednu i pol minutu. Jedan njegov partner, bivši branitelj kojeg poznajem, me povezao s njim. Nakon što sam mu u Saboru dao svoju ‘vizitku’ da mi se javi i da porazgovaramo, počeo je napadati Tolušića i ja sam ga odmah potjerao iz Sabora”, kazao je Đakić i dodao kako nikad nije čuo za Čupka i Grgu P., i da nije u društvu s Pripuzom. Dodao je i kako razmišlja o tužbi zbog klevete protiv Grlevića i Jambrušića.

Bero Jelinić i Ilija P. nisu htjeli komentirati, a Zoran Pripuz je napisao: “Uz dužno poštovanje prema vama i vašem poslu, smatram da je potpuno besmisleno na bilo koji način komentirati takve priče. A za vašu informaciju, ja u svome životu nikada nikome nisam prijetio. Pozdrav”. Tolušić se pak odbio javiti na pozive novinara.

Policija je podnijela kaznenu prijavu protiv Grlevića zbog prijetnji Tolušiću spornim fotografijama, a njegova odvjetnica, Jadranka Sloković tvrdi kako je i dalje u kontaktu s njim, ali i da nema pravo uvida u spis. “Za sada ništa ne znamo. Spis je na Općinskom državnom odvjetništvu, ali nemamo pravo uvida u njega, Tražili smo uvid u spis, ali nam nisu dopustili”, rekla je. Nato to su iz Općinskog državnog odvjetništva odgovorili kako provode “zakonom propisane radnje potrebne radi donošenja državnoodvjetničke odluke.”