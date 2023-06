Bivši veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević, govorio je za RTL Danas o stanju u Rusiji.

"Već sama činjenica da je ruska vlast u panici govori da je zapravo moguće da on dođe u Moskvu i do kraja provede državni udar. Koji je cilj Prigožina? Zasad je bio zaraditi što je moguće više, njega je dosad plaćao Putin u osvajanju Krima, Luhanska, Donjecka i ovih drugih pokrajina u Ukrajini. Pitanje je tko sad Prigožinu plaća da bi osvojio Moskvu“, rekao je.

Kao glavni razlog ovog obrata i pokušaja vojnog udara vidi to što je Putin kad je došlo do otvorenog konflikta između ministarstva obrane i Prigožina, odlučio stati na stranu Ministarstva obrane. "Ali ne vjerujem da bi to bio dovoljan razlog za Prigožina da poduzme tako drastične korake. Neki ukrajinski analitičari spekuliraju da su neki iz vrha ruske vlasti koji trpe značajne financijske gubitke, odlučili financirati Prigožina u obavljanju onog što oni žele, a to je da Putin ode s vlasti."

Velik udar Putinu

"Ovo je veliki udar Putinu, on je volio stvarati dojam svemogućeg vladara koji sve drži pod kontrolom i sigurno upravlja Rusijom. Pokazalo se da ona snaga, na koju se on oslanjao, da Prigožin kojem je Putin osobno omogućio da ima svoju privatnu vojsku, što je inače ruskim zakonom zabranjeno - da je slaba karika u tom njegovom lancu moći. Putinova vlast je uzdrmana, što će se dogoditi nakon njegovog odlaska s vlasti? Prvo on još nije otišao, ali ja mislim da ovo što se danas događa je početak njegova kraja. Kad i na koji način će njegova vlast prestati to još nije jasno, a još manje je jasno tko bi ga mogao naslijediti. Ako je doista riječ o tome da Prigožina financiraju neki iz užeg Putinovog kruga, to su njegovi bankari, ako je to točno - onda će vjerojatno netko od njih barem privremeno zamijeniti Putina na mjestu predsjednika."

Kako gledate na suzdržanu reakciju Zapada, kažu da je to "unutarnja stvar Rusije"?

"Istina, to je unutarnja stvar Rusije i dosad je Zapad uvijek pokušao pronaći sugovornika, ponajprije za probleme globalne sigurnosti. Sve do 2022. Putin je bio taj sugovornik za kojeg su na Zapadu vjerovali da s njim mogu postići razuman dogovor. Invazijom na Ukrajinu on je pokazao da nije racionalni sugovornik, ali sasvim sigurno Jevgenij Prigožin nije lider kojega bi Zapad volio vidjeti u Kremlju. "