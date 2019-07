BIVŠI VATERPOLIST ŠOKIRAN RAČUNOM ZA TAKSI: ‘Ma jel to normalno. Jeftiniji mi je bio put avionom iz Barcelone!’

Nakon što je za prijevoz takijem od aerodroma u Resniku do Splita platio 600 kuna, bivši hrvatski vateropolist ostao je u potpunom šoku

Bivši hrvatski vaterpolist i rođeni Korčulanin Dario Trojan ostao je šokiran računom od 600 kuna za taksi od aerodroma u Resniku do Splita. “Ma jel to normalno. Jeftiniji mi je bio put avionom iz Barcelone, nego ovaj taksi prijevoz”, tvrdi Trojan za Slobodnu Dalmaciju.

Kao da toče zlato u gorivo

“Pazi ovo, avionska karta iz Barcelone do Splita me je stajala 75 eura, a taksi od Resnika do grada 600 kuna, više od 80 eura. Čak sam mislio i ne platiti, ali kako je mi je izdao račun i to onaj fiskalni, onda sam platio. Evo poslat ću ti ga. Znaš da nemaju u taksiju nigdje cjenika, ne znam uopće kolike su cijene, ali mi se ovo čini malo previše. Kome se ovo može prijaviti.

Kako objasniti strancu da je to tolika cijena. Ma neće se nitko voziti. Mene je ovo stvarno iznenadilo, stvaramo očajnu sliku turistima, kao da ih jedva dočekamo ‘oguliti’, ono u startu. Pazi avionska karta je jeftinija, je li oni u rezervoar toče zlato ili gorivo”, kaže potpuno šokirani Dario.

Cijene u Barceloni

Za usporedbu, u Barceloni vožnja slične udaljenosti, od grada do zrakoplovne luke, nekih dvadesetak kilometara, stoji oko 25 eura, a noćna vožnja, iza 22 sata, je oko 35 eura. Vaterpolist je u Splitu u 15 sati, kako se vidi iz fiskalnog računa, platio više od 80 eura.

