O raskolu u Domovinskom pokretu za televiziju N1 uživo je iz automobila negdje na cesti pored mora govorio bivši tajnik stranke Darijo Žepina. Reagirao je na jučerašnju izjavu također bivšeg predsjednika stranke Miroslava Škore koji je rekao kako je "netko od pametnjakovića očekivao da će on gledati sa strane kako oni blate njegovo ime i prezime neistinama". Žepina kaže kako on Škoru nikada nije blatio niti vukao kroz blato.

“Nakon što je Škoro podnio ostavku, podnio sam i ja”, kazao je Žepina javivši se sa suvozačkog mjesta.

'Stojim iza svakog računa koji sam odobrio'

Kazao je i da Domovinski pokret nikada nije imala ijednu kreditnu karticu, nego samo tri debitne kartice. “Svoju sam koristio jedino u svrhe Domovinskog pokreta. Stojim iza svakog računa koji sam odobrio i datirao kao glavni tajnik. Za sve ostalo s veseljem čekam državnu reviziju. Ovo je priča ‘tresla se brda, rodio se miš’. Nema tu nepravilnosti niti će revizija nešto takvo naći”, smatra on.

Nakon što je podnio ostavku, Škori je vraćena pozajmica koju je dao stranci. Žepina kaže da stranka plaća kamatu na pozajmicu, koja je minimalna zakonski propisana. Što se tiče samog povlačenja pozajmice, smatra da jednostrano povlačenje pozajmice nije korektno.

'Škoro me u svakom trenutku mogao razriješiti'

Žepina je odgovorio i na jučerašnju Škorinu prozivku da nije dobro ustrojio ured. Ured Domovinskog pokreta bio je, kaže Žepina, vrlo minimalistički ustrojen.

"Mala smo stranka, na političkom nebu kojih godinu dana. Kao bivši organizacijski tajnik većinu vremena provodio sam na terenu, ustrojili smo više od 300 organizacija na terenu. U sam ured nisam doveo nikoga. Revizija ureda trebala je nastupiti ove jeseni. Osvrnut ću se još na suradnike. Kada ste u poziciji, kad imate situaciju da ih birate, birate ih. Škoro me izabrao i u svakom trenutku me mogao razriješiti", kazao je.

'Drugačija smo stranka, prljavi veš ne guramo pod tepih'

Osvrnuo se i na izjavu Marija Radića koji je rekao da se "zna koji kamion je u koje skladište vozio vino".

“Meni je to pomalo i smiješno. Sve su to ozbiljni ljudi, a ovu priču sad više ne razumijem. Ulazimo u fazu grubog valjanja po blatu i ne znam kome je to u interesu. DORH je pokrenuo nekakve izvidne radnje, ne vidim čemu nestrpljenje i nervoza. Siguran sam da će se utvrditi svaki detalj”, poručio je Žepina.

Kazao je da je u Domovinskom pokretu od početka te da je jedan od osnivača stranke.

"Nema sad tu Radić, Škoro, Peternel i ne znam tko. Svi smo se okupili s jednim ciljem, a to nije povlačenje po blatu. Malo smo drugačija stranka, prljavi veš ne guramo pod tepih, s njim smo izašli van. Možda nismo trebali na ovaj način, većina tema o kojima pričamo su unutarstranačke”, zaključio je.