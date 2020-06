BIVŠI SURADNIK ‘POLUDIO’ NA RASPUDIĆA: ‘Imaš spiku, ali nisi čovjek! Sram te bilo!’; Ubrzo mu je Nino odgovorio…

Igor Peternel iz Domovinskog pokreta je oštro je reagirao na sinoćnje televizijsko gostovanje Nine Raspudića s kojim je nekoć surađivao, dok mu je Raspudić odgovorio sasvim drugačijim tonom

Nakon što je sudjelovao u dugotrajnoj prepirci s HDZ-ovim Gordanom Jandrokovićem, Nino Raspudić iz Mosta našao se usred još jedne polemike. Naime, nakon njegovog gostovanja u sinoćnjoj emisiji Otvoreno, Igor Peternel iz Domovinskog pokreta Miroslava Škore, reagirao je na njegove riječi osjećajući se prozvanim. Na svome Facebooku je stoga objavio podužu poruku koju prenosimo u cijelosti:

“Taj kojega si večeras ničim izazvan (mi se Mostom ne bavimo) osim paničnim strahom za uspjeh svoje žene, u Otvorenom prozvao da je bio član SDP-a, upravo taj ti je prijateljski pomagao promovirati knjigu po Hrvatskoj. Baš mene nepodobnoga si zvao, a ne svoje sadašnje stranačke kolege! Zanimljivo! Tada ti pogrešna epizoda iz moje ne baš bliske prošlosti nije ni najmanje smetala!

Organizirao sam ti između ostalog i promociju u Novskoj! I predavanje u Okrugljaku! Hvalio si me na tim prezentacijama toliko da mi je čak neugodno bilo! Isticao moju višegodišnju predanost promociji antitotalitarnosti i zalaganje za bolje društvo! Nudio mi kasnije na pregovorima da budem s tobom na listi! Sada odjednom promjena! Mene kojeg nema u studiju napadaš, a zanimljivo je kako u predstavnika HDZ-a Ivu Lučića gledaš poput pitome ptičice i niti jednom s njim ne uđeš u polemiku!”

‘Nikada medijsku batinu nisi osjetio’

“E, moj Raspudiću, možeš ljevičarsku kariranu košulju koja ti je godinama bila zaštitni znak kako bi se dodvorio mainstreamu, onom mainstreamu kojeg si prozivao, a istodobno očajnički želio da te prihvati, zamijeniti za crno odijelo i sivu kravatu, ali ne možeš promijeniti činjenicu si jedini takozvani konzervativac koji je preživio sve promjene na javnoj televiziji pa čak i teror Radmana! Ti si bez problema savjesti nastupao na javnoj televiziji dok sam se ja borio da Karolina Vidović Krišto ne dobije otkaz! Konzervativac koji je prihvatljiv RTL-u i Weekend media festivalu, lijevo-liberalnim oazama šunda! Prihvatljiv si zato što se nikada poput Hasanbegovića, Željke Markić, Bartulice pa čak i mene nisi za ništa konkretno javno izložio. Nikada medijsku batinu nisi osjetio! Uvijek u zavjetrini filozofske salonske rasprave! I naravno uz honorar!

U kampanji se najbolje vidi WHO is WHO in the ZOO! I pogotovo tko je kakav čovjek! Imaš spiku, ali nisi čovjek! Sram te bilo! Želim ti uspjeh i sreću na izborima! Trebat će ti jer vidim da si nažalost zbog toga spreman izgubiti dostojanstvo i gospodstvo! Prebacilo te Nino! P.S. Ovo nije poziv medijima za sučeljavanje! S gospodinom više nemam o čemu razgovarati!”, napisao je Peternel.

‘Pošten i dobronamjeran’

Na njegovu reakciju odgovorio je i sam Raspudić i to potpuno drugačijim, pomirljivim tonom.

“Peternela cijenim kao važnu figuru u hrvatskoj javnosti koja zadnjih godina vrlo jasno artikulira i upečatljivo prezentira problema hrvatskog društva i države. Mislim da je sve što je radio u prošlosti radio u dobroj namjeri i da ja s time nisam, imao niti ću imati problema, jer smatram da je pošten i dobronamjeran javni akter.

Nisam ga spominjao imenom, nisam ga time želio u političkom smislu omalovažiti, nego sam u objašnjenju zašto nismo išli zajedno s Domovinskim pokretom naveo nedosljednost i problematičnu kadrovsku politiku Domovinskog pokreta od Lazara Grujića, preko savjetnika Marine Lovrić Merzel do Bandićevog igrača Matića. Peternela apsolutno ne doživljavam kao dio takve ekipe nego mi je u priči o Domovinskom pokretu kao jedinoj apsolutnoj novosti bilo zanimljivo da je u prvoj izbornoj jedinici prvi bio član HDZ-a, a drugi bio član SDP-a. To je činjenica, u DP-u ima kvalitetnih pojedinaca s kojima bih svakako surađivao, a Peternel je jedan od njih”, poručio je Raspudić preko Večernjeg lista.

Na kraju se očitovao i Peternel: “Reagirao sam na napad i ne želim više to dalje rasplamsavati. Trebamo se sada koncentrirati na mijenjanje Hrvatske jer ovo što se događa u hrvatskom društvu nije dobro”.

Raspudić rasturio pregovore Škore i Mosta?

Danas je pak za N1 televiziju poručio kako mu je žao što Domovinski pokret nije dogovorio koaliciju s Mostom, a osvrnuo se i na Raspudićevu ulogu u kampanji te dao naznačiti da su njegovi preveliki apetiti uzrokovali prekid pregovora.

“Žao mi je što nismo postigli dogovor s Mostom, a kad gledam to sad s odmakom, mislim da Most nije htio dogovor s nama. Raspudić je jučer sam rekao da je tražio cijelu drugu izbornu jedinicu, a to je važna izborna jedinica i nismo mogli kao treća stranka u Hrvatskoj njima dati cijelu izbornu jedinicu. To ni HDZ ni SDP nisu dali svojim partnerima nikada. No bilo je tu i problema oko broja mjesta te nisu bile potpuno jasne pozicije. Božo Petrov nas je uvjeravao da bismo trebali biti svi zajedno, a onda se govorilo o cijeloj izbornoj jedinici za jednu opciju. Raspudić solira uvijek. Most je krenuo s jednom, a sada su sasvim u drugoj postavi. Imali su šest godina da probude nešto u zemlji, a nisu probudili ništa”, rekao je Peternel.

Zaključio je kako za njega i kolege mu iz Domovinskog pokreta politika nije nešto od čega moraju živjeti, već da njihov angažman ovisi o drugim stvarima.

“Skoro svi mi na prolaznim, ili visoko na prolaznim mjestima, smo judi koji se imaju gdje vratiti. Financijski nam to ne treba, tu smo jer želimo nešto promijeniti. Želimo Hrvatskoj donijeti reforme koje smatramo bitnima, a nadamo se da nećemo promijeniti sami sebe”, zaključio je Peternel.

