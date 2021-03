BIVŠI SUPRUG UZDRŽAVAO JU JE S 1500 KN MJESEČNO: Ona tražila još pa je na kraju izgubila sve

Jedna je žena izgubila pravo da je bivši suprug uzdržava s 1500 kuna mjesečno, nakon što je pokrenula sudski postupak tražeći 500 kuna više

Iako to nije uobičajeno, tijekom rastave braka jedne Đurđevčanke i njenog supruga, sud je odredio kako joj on mora plaćati 1500 kuna mjesečno. Naime, ona je radno nesposobna zbog utvrđenog 90-postotnog invaliditeta te prima mirovinu od 1150 kuna. S druge strane, on kao umirovljeni policajac prima više od 6500 kuna mirovine.

Njen ju je bivši suprug na taj način uzdržavao dvije godine, no njoj to nije bilo dosta, pa je pokrenula tužbu. Navela je da su joj se financijske prilike pogoršale te da bez suprugovih davanja ne bi imala sredstava za život. Tražila je 500 kuna više na mjesec. Potvrdila je kako je plaćanjem uzdržavanja njen bivši suprug pokazao dobru volju. No, on ju je nakon njenog zahtjeva izgubio.

Kako doznaje Podravski list, on je na Općinskom sudu u Koprivnici pojasnio da joj je, prema ranije potpisanom sporazumu, isplatio 25.000 eura od prodaje kuće svojih roditelja, s kojima je ona kupila stan u kojem živi. Još joj je dao 1000 eura za aparate i stan koje je ostavila u zajedničkoj kući. Uzevši sve u obzir, sutkinja Marija Knez je odlučila da žena gubi pravo na uzdržavanje.

Pojasnila je da je financijska situacija Đurđevčanke ostala nepromijenjena u protekle dvije godine te da se mogla poboljšati drugačijim raspolaganjem imovinom. Uz to, sutkinja je zaključila kako razvedena žena nije ni pokušala tražiti svoj dio u bračnoj stečevini te da njena pasivnost ne bi trebala padati na leđa bivšem suprugu. Podravski list doznaje kako je ona, unatoč svojoj lošoj materijalnoj situaciji, sinu darovala vinograd. Zbog toga, navela je sutkinja, nju bi trebala uzdržavati djeca, što je i propisano Obiteljskim zakonom.