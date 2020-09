BIVŠI ŠEF USKOK-A SE OBRUŠIO NA MILANOVIĆA: ‘Nema pravo to raditi’; Dotakao se i sigurnosnih provjera: ‘Ljudi su kvarljiva roba…’

‘Sigurnosna provjera, nemojmo je fetišizirati. Provjera koja se napravi danas, ne može značiti da će taj netko biti čist kao snijeg ili da će biti kao Shakespeareova Ofelija i za dvije godine. Ljudi su kvarljiva roba’

Bivši ravnatelj USKOK-a, Željko Žganjer, danas je komentiravši aferu Janaf rekao kako on osobno ne zna što predsjednik Milanović zna ili ne zna, no siguran je u jedno: “”Bilo bi mi čudno da on zna detalje tih dokaznih radnji o predaji novca, ako ih je i bilo”, kazao je Žganjer, prenosi N1.

Na pitanje je li istina da “svi sve znaju”, Žganjer kaže: “Ne mogu ja to tvrditi, međutim ovo što imamo prilike čuti i čitati daje osnove za zaključiti da mnogo ljudi zna naprosto sve. To je to što bih vam mogao odgovoriti”, izjavio je.

Prepucavanja oko dokaznih radnji

Komentirao je i aktualna prepucavanja oko dokaznih radnji i spornom pitanju kad je trebalo krenuti s uhićenjima. “Ne postoji nikakva pravna osnova da Vlada ili presjednik daju ikakve upute državnom odvjetništvu, da ne govorimo sudbenu vlast. Druga je stvar, kad pričamo o segmentu uprave. Vlada i MUP su upravna tijela. Vlada usmjerava i nadzire rad državne uprave, to bi značilo da usmjerava i nadzire i MUP. Po meni ta formulacija dozvoljava da predsjednik Vlade može tražiti od ministra podatak događa li se nešto u sustavu kriminalističkih poslova što bi moglo biti opravdani interes po pitanju nacionalne sigurnosti zemlje”, kazao je Žganjer.

Naveo je da ministar unutarnjih poslova isto to pita ravnatelja Policije, koji se pak obraća Upravi kriminalističke policije, taj dalje kriminalističkom obavještajnom sektoru i tako sve do osobe zadužene za operativno postupanje prikupljanja dokaza.

‘Postoji pravi interes’

“Postoji nesporan pravi interes. No, prije par minuta premijer Plenković je rekao da to nije politika ove vlade. Ja moram vjerovati mu”, rekao je Žganjer pa dvaput naglasio da u nastavku ne govori o Plenkoviću kao takvom, već o premijerima generalno.

“… ali ne mogu zamisliti situaciju da će premijer dosljedno slijediti tu logiku da se ponaša kao neki starozavjetni mudrac i sve promatra s distance, da će sve to mirno i staloženo promotriti, kako bi, nakon što se sve dogodi, na kraju dao pravorijek.

Predsjednik vlade je dnevno u vrtlogu donošenja vrlo bitnih operativnih odluka, koje su često bitne za upravljanje državom, održavanje građanskog reda, mira, zdravlja… Opravdano smatram da premijer neće počiniti neku flagrantnu grešku ako se povremeno informira kod ministra unutarnjih i SOA o tim i takvim situacijama”, kaže Žganjer te dodaje kako se to ne odnosi na najsitnije detalje.

‘Predsjednik nema pravo komentirati taktike’

Komentirao je i Milanovićeve tvrdnje da je policija trebala odmah uhititi osumnjičene, misleći na Peteka i Kovačevića – odmah po primopredaji navodnog mita.

“Ne znam što gospodin predsjednik zna, što ne zna, ali on po mom dubokom uvjerenju nema pravo komentirati niti ovlasti na taj način komentirati operativno taktičke pojedinosti koje su se provodile tijekom tih radnji. Bilo bi mi čudno da on zna detalje tih dokaznih radnji o predaji novca, ako ih je i bilo. Čini mi se da su oni željeli, a to sam već govorio, ići i po dubini i po širini i provjeriti postoje li još neka koruptivna žarišta neovisno o državnom nivou, jer su im saznanja davala za pravo da provode te dokazne radnje”, kaže bivši šef USKOK-a.

Po tome što je nekoliko ljudi potom završilo u istražnom zatvoru zaključuje da je sudbena vlast utvrdila da postoji opravdana sumnja na kazneno djelo, što je opet, kaže, “dokaz da je postupanje policije i djelatnika USKOK-a bilo razumno, suvislo i zakonito”.

‘Nemojmo fetišizirati sigurnosne provjere’

Komentirao je i tvrdnju da nema smisla ne uhićivati odmah po primopredaji mita “osim ako se ne lovi King Kong”, odnosno puno veći plijen u korupciji. “Sve da to i nije tako atraktivna meta, korupcija je korupcija. Mi smo na terenu da se zalažemo za nultu stopu tolerancije prema korupciji”, kazao je.

Osvrnuo se i na sigurnosne provjere. “Sigurnosna provjera, nemojmo je fetišizirati. Provjera koja se napravi danas, ne može značiti da će taj netko biti čist kao snijeg ili da će biti kao Shakespeareova Ofelija i za dvije godine. Ljudi su kvarljiva roba”, zaključio je Žganjer.