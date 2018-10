BIVŠI ŠEF SPLITSKE POLICIJE: ‘Šef SOA-e je pod ucjenom, očito je upao u kokošinjac Milijana Brkića i Tomislava Karamarka’

“Gospodin Markić je odgovorna osoba i stoga tražim njegovu ostavku i kazneni progon. Očito nije dorastao funkciji koja mu je provjerena i očito je upao u ‘kokošinjac’ Milijana Brkića i Tomislava Karamarka”, kazao je bivši šef splitske policije

Bivši šef splitske policije i dugogodišnji HDZ-ovac Marko Bekavac na konferenciji za medije optužio je ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Daniela Markića da je pod ucjenom Milijana Brkića i Tomislava Karamarka.

Presicu je održao zbog sigurnosne provjere koja je nad njim provedena kad se natjecao za mjesto predstojnika Ureda državne uprave u Splitu. On ima dokumente i potvrde DORH-a koji navode da je potpuno “čist”, no kod SOA-e svejedno nije prošao, piše tportal.

“Stizala su mi upozorenja”

“U pozadini stoji kamenolom Vilinjak u mom rodnom mjestu Lovreć pokraj Imotskog i tvrtka Katić Bau, čiji je vlasnik Brkićev prijatelj, kum i ortak Nikola Katić. Rijetko kad su Brkić i Karamarko došli u Imotski da nisu navratili kod njega. Ja sam organizirao peticiju mještana protiv kamenoloma i tada su mi počela stizati upozorenja: Katić mi je kazao da sam ‘prvi počeo rat’, a Brkić dva puta osobno intervenirao zbog toga”, izjavio je Brkić pred novinarima.

Bekavac se na natječaj za predstojnika Ureda državne uprave prijavio prošle godine u kolovozu. Nakon ispunjavanja sigurnosnog upitnika i razgovora dužeg od sat vremena kojeg je vodio s djelatnikom SOA-e, rečeno mu je kako nije prošao zbog kaznene prijave koju je još 2001. protiv njega podnijela jedna osoba. On se zatim obratio DORH-u, koji je potvrdio da je prijava odbačena već godinu kasnije.

“Ovo je borba dobra i zla”

“Ja sam čist pred Bogom i pred zakonom, a ovo je borba između dobra i zla. Taj dokument uputio sam ministru uprave, Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost i SOA-i, no ona u kolovozu ponovno odbija prigovor kršeći moja ustavna, zakonska i ljudska prava. Gospodin Markić je odgovorna osoba i stoga tražim njegovu ostavku i kazneni progon. Očito nije dorastao funkciji koja mu je provjerena i očito je upao u ‘kokošinjac’ Milijana Brkića i Tomislava Karamarka”, kazao je Bekavac.

“Markić je ucijenjen”

On smatra kako je SOA “odradila i aferu Hotmail”. “To je njihov rukopis. Gađali su Plenkovića, pogodili Dalić”, pretpostavio je Bekavac.

“Čovjeka koji je imao presudan glas za Markićevo imenovanje zamolio sam da ga urazumi i ne krši zakon u mom slučaju, ali on je sve negirao, pa mi se kao logičan zaključaj nameće da je ucijenjen od strane Brkića i Karamarka”, rekao je bivši šef splitske policije, no nije odgovorio na pitanje koji je to presudan glas koji je intevernirao u njegovom slučaju.

Bekavac je splitsku policiju vodio od 1997. do 2000. Na konferenciji se pohvalio kako je njegova obitelj odmah nakon osnivajna bila jedan od najvećih donatora splitskog HDZ-a.