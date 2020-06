BIVŠI ŠEF SOA-E OTKRIVA ZAŠTO JE RIMAC SAMA PREDALA BUBICU: ‘Krticu je lako otkriti; samo treba to netko odlučiti’

‘Mislim da je politika u pitanju, ona ipak upravlja sa svim procesima’ ističe Letica

Čitava afera Vjetroelektrane pukla je onoga trena kada je Josipa Rimac policiji prijavila prislušni uređaj, nakon čega je Uskok krenuo s uhićenjima.

Obzirom na to da se svi stručnjaci slažu kako je malo vjerojatno da bi netko neupućen slučajno pronašao uređaj, ostaje pitanje je li Rimac netko dojavio da je pod mjerama praćenja i prisluškivanja.

‘Vrlo teško da netko može slučajno otkriti bubicu’

Bivš šef operative SOA-e Ante Letica, gostujući u RTL-u Danas rekao da to mjere prisluškivanja mogu “puknuti” iz nekoliko razloga.

“Pitanje je je li došlo do kompromitacije mjere u smislu da je netko izdao mjeru, je li u operativnom radu prilikom korištenja rezultata te mjere došlo do pogrešaka pa je onda mjera kompromitirana ili je osoba ili više njih koje su pod mjerama na neki način same osjetile pa okrenule onda priču naopako”, rekao je Letice.

“Što se tiče samo otkrivanja prislušnog sredstva, vrlo teško čovjek koji nema nikakva operativna znanja, a ni tehnička, može otkriti slučajno tu ‘bubicu’. Oni koji to rade su pametni, mladi, zdravi, sposobni, hrabri, vješti ljudi i rade vrlo brzo, vrlo ekspeditivno i bez tragova”, napominje Letica.

‘Krticu je lako uhvatiti, treba samo postojati volja’

Ako je slučaj da je zaista netko dojavio Rimac, Letica ističe kako je relativno lako uhvatiti krticu te da je glavna prepreka volja da se to i napravi.

“Za to nije potrebno puno sredstava. Zna se otprilike tko je ima uvid u podatke i mjere. Operativnim radom, uz dosta analitičkog rada, razmišljanja i logičkog zaključivanja se vrlo lako može doći do toga, samo treba netko to odlučiti to”, napomenuo je Letica.

Ideju da su Uskokovi postupci politični neovisni naziva samo pustim obećanjima, a u tome vidi i razlog kompromitiranim akcijama u novijoj povijesti.

‘Možda je htjela zaštiti onoga tko joj je dojavio’

“Mislim da je politika u pitanju, ona ipak upravlja sa svim procesima, koliko god oni htjeli reći da ne. [Politika] Vodi kadrovsku politiku, postavlja sve odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj prema političkom, stranačkom ključu. Obećanja njihova su jedno, izvršenja drugo. Bitna je politička volja. Imamo pametne ljude, znalce koji to mogu riješiti samo netko treba odlučiti da se to radi”, rekao je Letica

Na pitanje kako to da je Rimac sama odnijela “bubicu” na policiju, Letica kaže da je “možda na taj način htjela zaštititi onoga tko joj je eventualno dojavio da je pod mjerama DORH-a i policije”.

Odavanje mjera je teško kazneno djelo, a Letica kaže da takve stvari demotiviraju one koji se pošteno bave tim poslom.

“Još je veći problem što se tako kod građanstva stvara osjećaj nesigurnosti, nepovjerenja u sustav i to je ono što je najgore. To je karcinom hrvatskog društva”, zaključio je Letica.