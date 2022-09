Bivši načelnik Policijskog USKOK-a Mario Bertina za RTL je istaknuo problem hrvatskih putovnica koje imaju mnogi maafijaši, a osvrnuo se i na komentare kako stiže vruća jesen.

"Uvjeren sam da hrvatske službe imaju spreman odgovor koji se odnosi na organizirani kriminal i ulazak tih osoba o kojima je gospodin Spasić (u prethodnom prilogu u emisiji) pričao, a izuzetno ga cijenim, na području RH. Problem je u sljedećoj stvari, te osobe - što je i naglašeno u toj reportaži - koriste krivotvorene hrvatske isprave...", kazao je i objasnio zašto je hrvatska putovnica toliko tražena. "Kao prvo, Hrvatska je članica EU-a i s tom hrvatskom putovnicom, njemu je put maltene do Velike Britanije otvoren, on nema granice i tamo gdje će biti zaustavljen, vrlo vjerojatno će biti rutinski provjeravan i nastavit će dalje", objasnio je.

'Tu nije jedna osoba u pitanju'

A kako bi kriminalci došli do tih putovnica, mora biti angažirano više ljudi. "Moramo znati da organizirani kriminal koristi koruptivne metode i plaća i pripadnike službe sigurnosti da im osiguraju određene stvari kao što su putovnice, ili neke druge dokumente poput domovnice i sličnog, kako bi ostvarili da takvu putovnicu dobiju i da im neka zemlja unutar EU-a bude dostupna. Tu nije jedna osoba u pitanju, tu mora biti više osoba. Dvije, tri osobe koje moraju biti uključene u taj dio priče i koje moraju dobiti novac od tog kriminalca. I sam sam sudjelovao u nekim kriminalističkim istraživanjima, vrlo su teška i vrlo su zahtjevna", kazao je.

Naveo je i konkretan primjer kako je to moguće. "Evo primjera, srpski građani koji su napustili područje RH, koji se ne namjeravaju vratiti u RH, na njihovo ime izdana je putovnica s fotografijom osobe koja je kriminalac. I sad, ušli su na područje Hrvatske. Vi mi sad recite, što će na granici napraviti granični policajac kad vidi takvu putovnicu, osim propustiti osobu zato što smatra da je sve legalno. Nije li porazno za sigurnosni aparat, za SOA-u, da nitko ne bi znao da su oni mirno živjeli na zagrebačkom Laništu da se nisu međusobno poubijali?", naveo je.

Ključna međunarodna suradnja

"Za to postoji međunarodna policijska suradnja i izmjena podataka zajedno sa službenicima, recimo, BIA-e ili sa službenicima obavještajne službe iz Podgorice koji moraju dostaviti određene podatke, ako ništa drugo, piramidalni ustroj klanova, jednog i drugog", objasnio je, "Mora dolaziti do sastanaka i na mjesečnoj bazi, ako treba, da bi se takve situacije spriječile."

Za brutalno ubojstvo na Zrču krajem kolovoza rekao je: "Usred turističke sezone imati ubojstvo, to je nešto najgore što se može dogoditi. Naročito na takvoj destinaciji. Jednu stvar bih skrenuo pažnju, na području Zrča i Katarelca, jer ne radi se o istom području, dolazi masa građana iz Velike Britanije. Oni su ogromni konzumenti opojnih droga, i to u nenormalnoj količini. Tim problemom se, nažalost, ne bavi nitko... Nema dovoljno snaga. Jedan dio snaga bavi se migrantima i više nemate dovoljno specijaliziranih službenika koji su se bavili suzbijanjem kriminaliteta droga. Vi sad imate situaciju da se u tom području koriste službenici koji su priučeni, praktički rade po terorizmu, a idu plijeniti drogu. To nije isto."

'Nema kontrole'

Rekao je da su prepustili uličnu redukciju droga odori: "Ako netko na ulici preprodaje drogu i vidi na 50 metara odoru, što će napraviti? Odbaciti će drogu, pobjeći će, još da čuje tiruliruliru..." , kaže, naglašavajući kako se nitko ne bavi Zrčem iako je tamo velika količina droga: "I stojim iza toga. Ja bih volio da mi to netko argumentirano pobije. Ali argumentirano. A ja ću argumentirano reći svoje."

Nabrojao je, neka mu se kaže koliko je zaplijenjeno droge na Zrču 2015. i 2016., koliko je službenika na tome radilo, je li bilo ekscesa, je li 2019. bilo ekscesa, a zašto je 2018. ubijen čovjek u međusobnom obračunu pripadnika bandi, Englez. Na pitanje: "Hrvatska je dakle pogodna za skrivanje"odgovara: "Pa naravno. Iz ovog razgovora ste to mogli zaključiti. Da, pogodna je. Nema kontrole ako nema suradnje s drugim sigurnosnim službama iz drugih zemalja od kojih dobijete podatke o osobama na koje trebate obratiti pažnju", potvrdio je.