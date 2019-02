BIVŠI ŠEF KIRURGIJE KB DUBRAVA IZNENADIO KOLEGE OPROŠTAJNIM GOVOROM NA SASTANKU: ‘Takvu izdaju ja nikad nisam doživio’

“Neovisno što imam 60 godina, još uvijek mogu nešto pripomoći. Svim specijalizantima mogu reći da ako im mogu nešto pomoći da ću im i dalje pomagati. Moj put je dakle trasiran”, rekao je Patrlj

Današnji jutarnji sastanak Klinike za kirurgiju KB Dubrava počeo je kao i svakog jutra – podijeljene su informacije o pacijentima i danu koji slijedi, no sastanak nije završio kao inače.

Naime, donedavni šef Klinike, prof.dr. Leonardo Patrlj, poznat kao jedan od najboljih abdominalnih kirurga u Hrvatskoj, koji je prvi presadio jetru u Hrvatskoj, odlazi u Institut za tumore, piše Jutarnji. Uprava KB Dubrava na posljednjem je natječaju izabrala drugog kandidata zbog “dobrog kontakta s upravom”.

Patrlj se od kolega oprostio dosta emotivno, a cijeli je govor čuo i njegov nasljednik, doc. Marko Ajduk.

Napao ‘najnesposobnijeg ministra’

“Bio je to jedan prekrasan period u mome životu. Te 1995. sto posto nas mislilo je isto, ponašali smo se isto, bili smo ponosni što smo članovi Klinike za kirurgiju. To se primijetilo ne samo u ovoj bolnici nego u cijeloj Hrvatskoj, to naše zajedništvo koje nas je vodilo. Zahvalan sam na svemu što ste mi pružili. Od vas sam mnogo naučio. I od onih najmlađih i od onih najstarijih. Naučio sam kako biti odlučniji, odvažniji, hrabriji… I sigurno odlazeći iz ove bolnice moram priznati da ću zbog vašeg utjecaja otići kao bolji čovjek nego što sam došao.

‘Stravično šikaniranje’

S druge strane, u zadnjih nekoliko godina, otkako je došao na vlast najnesposobniji ministar zajedno s najnesposobnijom upravom bolnice koju sam ikad u životu vidio, došlo je do takvog stravičnog šikaniranja mene, potpomognuto s najvećim mogućim dodvoricama na našoj kirurgiji da sam u 60. godini primoran pronaći drugo zaposlenje. Zašto? Pitat ćete se ‘pa što ti tu fali”, govorio je Patrlj.

‘Ne trebaš nam ovdje’

Kakva se poruka šalje jedinom redovitom profesoru Medicinskog fakulteta koji je glavni mentor za specijalizante što hitne što abdominalne što opće kirurgije kad ni na jednom natječaju, unatoč najboljim referencama, ne samo ovdje nego i šire u Hrvatskoj, ne može dobiti nijednu poziciju osim one odjelnog liječnika kao da sam sad završio specijalizaciju. To je poruka ‘mi te ne trebamo i ne trebaš nam ovdje’. Prema tome, ovo se ne odnosi na vas, ali se odnosi na one koji su to učinili. Takvu izdaju nikad nisam doživio, pogotovo od onih koji su mi bili najbliži. Kasnije sam se pitao i zaključio – ako je Isus Krist kao najveće dobro imao svoga Judu, ako je Gaj Julije Cezar imao svoga Bruta, onda nije ni čudo da sam ja takvog Bruta imao, a Brut se slučajno zvao Marko Junije Brut.

Dakle, draga gospodo, hvala vam na svemu, drago mi je da sam ovdje boravio, drago mi je da sam postao bolji čovjek… Svi oni koji će danas slaviti što ja odlazim neka slave i neka uživaju, ali neka znaju da se na tuđoj nesreći svoja vlastita sreća ne može graditi. Sretan sam što odlazim.

Otvoren za pomoć specijalizantima

Neovisno što imam 60 godina, još uvijek mogu nešto pripomoći. Svim specijalizantima mogu reći da ako im mogu nešto pomoći da ću im i dalje pomagati. Moj put je, dakle, trasiran. Slijedim ono što su signali Božji, idem onako kako me vodi. Vodi me na Zapad. Istina, meni je Zapad u ovim godinama Črnomerec. Želim vam sve najbolje. Uživajte, radite što bolje. I želim vam svaku sreću u životu, hvala vam lijepo!”, rekao je prof.dr. Patrlj i dobio veliki pljesak.