BIVŠI SAVJETNIK U UREDU PREDSJEDNIKA TVRDI: ‘Hrvatska je suviše konzervativna za Škoru’

Bivši savjetnik u Uredu predsjednika i profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti Dejan Jović gostovao je na televiziji N1, gdje je zamoljen da komentira izjavu premijera Andreja Plenkovića o “tvrdoj kohabitaciji” između Vlade i Ureda predsjednika.

“Imamo prilično iskustvo suradnje iz nužnosti ljudi različitih političkih orijentacija, posebno kad se radi o predsjednicima i premijerima. Ovo neće biti potpuno nova situacija za Hrvatsku, sasvim je u skladu s tradicijom u Hrvatskoj nakon Franje Tuđmana, nakon 2000. godine, otkako smo manje-više uvijek imali ljude različitih stilova, pogleda i ciljeva na te dvije pozicije. Čak i kad su dolazili iz iste političke grupacije, iste političke stranke.

Treba upozoriti javnost da predsjednik Republike mora djelovati nestranački, mora formalno izaći iz stranke, a tako mora i djelovati. Od njega se očekuje da bude točka okupljanja i ujedinjavanja, on nema opoziciju, zbog toga je on ili ona do kraja mandata prilično popularan ili popularna u javnosti, baš zbog toga što se očekuje da nije izravno involviran u proces političkog odlučivanja”, objasnio je Jović.

‘Velika koalicija nije nužna’

On ne očekuje velike potrese, i Milanovića i Plenković smatra sposobnim političarima koji uživaju određeni ugled u međunarodnoj zajednici.

Jović ne smatra kako je ovo uvod u veliku koaliciju, smatra kako ona nije nužna u formalnom smislu jer i ljevica i desnica imaju neki udio u vladajućoj strukturi. “Zadaća Andreja Plenkovića, kako je ja vidim, je da ponovno uspostavi centar u hrvatskoj politici. Ovi izbori su važan korak naprijed. Paradoksalno je da, što više on uspostavlja centar, to je pozicija njegove partije, HDZ-a, sve više u pitanju. HDZ je dosad više bio stranka desnice, nego desnog centra. On istovremeno može biti zadovoljan svojom uspjehom, rekonstrukcijom centra, ali i zabrinut zbog pozicije svoje stranke”, smatra Jović.

Za Grabar-Kitarović kaže kako je ona “na neki način bila anomalija u odnosu na nove trendove unutar HDZ-a, desnije nego što bi sadašnji HDZ htio”, kaže Jović i dodaje kako izjava Gordana Jandrokovića koji je rekao da je razlog poraza to što se predsjednica previše pomakla udesno.

To nije lak zadatak, pomaknuti birače prema centru, smatra Jović. Naime, HDZ i SDP dobili su 8 od 11 mandata na europskim izborima i 56 posto glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora.

‘Škoro je radikalna promjena hrvatskog političkog sistema’

“Prema tome, tvrdnju da Hrvatska želi promjenu treba uzeti sa zrnom soli. Neki ljudi žele promjenu – ali tih ljudi je 24 posto – glasača Miroslav Škore i onih koji ne izlaze na izbore. Hrvatska je suviše konzervativna za Miroslava Škoru, on je radikalna promjena hrvatskog političkog sistema, što ljudi očito ne žele, on je ispao već u prvom krugu, doživio je snažan poraz”, izjavio je profesor.

On je uvjeren da su Dario Juričan i Katarina Peović imali mnogo veću ulogu na izborima nego što je to bilo vidljivo iz broja glasova koje su osvojili. “Katarina Peović jako je oštetila Miroslava Škoru u sučeljavanju uoči prvog kruga. Iako je dobila malo glasova, imala je značajnu ulogu.

Dario Juričan je unio element feralizacije u hrvatsku politiku, gdje se ne vidi jasna granica što je satira, što je realnost, što je apsurd, a što je stvarnost. Kad ga slušate, zapitate se zeza li se ili govori istinu. Sama činjenica da nas je doveo tako blizu svijesti o tankoj granici između apsurda i stvarnosti je velika stvar za društvo općenito. Bitka za Zagreb bit će mnogo uzbudljivija nego dosad. Ovaj tip antipolitike, politike apsurda, feralizacije mogao bi dovesti do situacije da će Milan Bandić morati pribjeći potpuno novoj strategiji”, zaključio je Jović.