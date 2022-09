Branimir Bunjac, bivši saborski zastupnik Živog zida ponovo se oženio. Vjenčao se s partnericom Annabel Duyuhin u Manilli na Filipinima.

"Došao je i taj dan. Uplovili smo u bračnu luku", napisao je Branimir na Facbooku uz fotografije s vjenčanja.

Nekoliko sati kasnije je objavio još jedan status u kojem je napisao da se nada da će dobiti dijete.

"Teško je svakome odgovoriti pojedinačno, pa to Annabel Bunjac i ja činimo ovim putem. Sretni smo da smo se konacno oženili. Na brak gledamo kao na priliku za osobni razvoj i davanje korisnog primjera u ovim pomalo ludim vremenima. Ako bude sreće, uz Božju milost, bit će i dijete. Da ne ostanemo dužni za svadbeni ugođaj, na Filipinima matičar dolazi tamo gdje ste dogovorili večeru za vaše kumove i goste. Bilo je prisutno malo više od trideset ljudi i moram priznati da se rijetko kad sretnu tako veseli i nasmijani ljudi kao što su Filipinci. Osjetio sam da oni osjećaju naš brak kao nadu za sve ljude i to me je osobito dirnulo. Planiramo imati svadbenu svečanost i u Hratskoj, ovoga puta pred licem Boga, tako da će rođaci i prijatelji s moje strane također moći prisustvovati sukladno mogućnostima i željama. Hvala još jednom", stoji u Facebook objavi.

Bunjac je već bio oženjen. Godine 2019. objavijestio je javnost o krahu tog braka. Napisao je kako je u šoku te danima nije mogao spavati niti jesti nakon što mu je tadašnja supruga obznanila svoju odluku.

'Hrvat na Filipinima'

Bivši političar je inače počeo objavljivati informacije s Filipina.

"Kao bivši nastavnik morao sam se malo raspitati o sustavu obrazovanja na Filipinima. Najviše me se dojmilo da ovdje nemaju problema s ponašanjem učenika. Naime, učenika koji bi probao maltretirati učitelje ili druge učenike jednostavno izbace iz škole i onda roditelji sami moraju tražiti drugu školu koja ga želi primiti. Zvuči okrutno, ali u praksi stvar vrlo dobro funkcionira", napisao je na društvenim mrežama.

Također je na Facebooku pisao kako 'Hrvat na Filipinima ne može ostati stari dečko'.

"Filipini su ogromna država sa više od 7000 otoka i 100 milijuna stanovnika.Kad sam kretao na put pitao sam ljude što je najbolje što se može dobiti na otocima, rekli su mi - Filipinka! Znači, to sam već dobio!Za bijelca je doista lako ovdje pronaći djevojku, ima nas jako malo, a tu sam uvjerljivo najviša osoba rastom, pa sam i zbog toga "vidljiv".Iako hodam gradom sa svojom zaručnicom, Filipinke ne propuštaju priliku da mi pokažu svoju naklonost, ili prodornim pogledom direktno u oči ili jednostavno kažu Annabel - koja si ti "sretnica"! Da sam slobodan muškarac, izašao bih na cestu i za najviše pola sata imao bih curu. Na Filipinima Hrvat može postati sve, ali "stari dečko" nipošto!", zaključio je.