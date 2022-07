Još uvijek stižu reakcije na pismo koje je prva dama, Sanja Musić Milanović poslala ravnateljici zagrebačke Klasične gimnazije Zdravki Martinić-Jerčić, nezadovoljna postupcima i načinom ocjenjivanja nastavnice matematike.

Mail je poslala četiri dana nakon što je njenom sinu zaključena ocjena iz matematike, tvrdeći da je profesorica matematike neopravdano izostala s nastave, u pisani ispit stavila dio gradiva koji nije obrađen te da je pritom i pogriješila u postavljanju zadatka. Iako u pismu tvrdi da ne želi utjecati na sinovu zaključnu ocjenu, doznalo se kako su Marku Milanoviću nakon njene intervencije zaključene petice iz matematike i latinskog jezika, kao i još nekim đacima.

Zbog sumnje u pritisak na rad nastavnika i nezakonito prepravljanje već zaključenih ocjena, Ministarstvo znanosti je poslalo prosvjetnu inspekciju u školu. Utvrdi li se da su ocjene Marku Milanoviću i još nekolicini đaka trećeg razreda nepravilno zaključene, mogle bi biti poništene. Ako se, pak, utvrdi da je ravnateljica izvršila pritisak na nastavnicu kako bi promijenila zaključnu ocjenu, i njoj prijete sankcije.

Jutarnji neslužbeno doznaje kako ni nastavnici ni ravnateljica vrlo vjerojatno neće odgovarati za ovaj propust, jer bi zaključak inspekcije mogao biti da je riječ o "neurednom vođenju pedagoške dokumentacije", za što je predviđena samo opomena.

No, dok inspekcija ne da svoj pravorijek, što se očekuje početkom sljedećeg tjedna, cure novi detalji ove afere. Bivši ravnatelj, a danas profesor engleskoj jezika u Klasičnoj gimnaziji, Boris Anić, za Jutarnji tvrdi da je Sanja Musić Milanović u svom pismu prešutjela jedan bitan detalj. On ističe kako je njenom sinu i još nekolicini učenika prije kraja školske godine ponuđeno da odgovaraju matematiku za veću ocjenu. Marko Milanović je, prema Anićevim riječima, to odbio, nakon čega mu je zaključena četvorka. Četiri dana kasnije, na ruke ravnateljice, razrednika i pedagoginje stiže spomenuto pismo.

Još jedna profesorica matematike u toj gimnaziji, koja je u međuvremenu otišla u mirovinu, tvrdi da je Sanja Musić Milanović urgirala za povećanje ocjene i svom starijem sinu prije osam godina, kada je ovaj pohađao drugi razred.