BIVŠI PRIPADNIK TIGROVA: ‘Neki veterani Domovinskog rata su zadržali oružje iz straha od nekog novog napada, da se mogu obraniti’

‘Neki su veterani Domovinskog rata zadržali oružje, i to nije stvar nepovjerenja, nego strah od nekog novog napada da se mogu adekvatno obraniti’

Gotovo da više nije iznenađenje ako se smrtonosna puška ili neko drugo oružje pojavi u kući hrvatskog branitelja, u ovom slučaju u kući Daniela Bezuka čiji je otac također hrvatski branitelj. Naizgled se čini da hrvatski branitelji uopće nisu vratili oružje ili da ga od sve populacije najmanje vraćaju i da je to jedan od uzroka nasilnih incidenata poput napada na Markovu trgu.

Upitan zašto hrvatski branitelji nerado vraćaju oružje i je li to zapravo uopće tako, Tihomir Treščec, predsjednik Zajednice udruga branitelja liječenih od PTSP-a, koji ima 39 mjeseci ratnog puta kao pripadnik Tigrova, rekao je za RTL kako ne bi rekao da ta teza stoji, ali da postoje ljudi koji su zadržali oružje.

“Mislim da je to više da su neki veterani Domovinskog rata zadržali oružje, i to nije stvar nepovjerenja, nego strah od nekog novog napada da se mogu adekvatno obraniti. Po meni je to jedini razlog. Moju generaciju i starije dečke od mene koji su prošli rat ne zanima previše to oružje, ako je netko zadržao od rata, pa ga pospremio i zakopalo negdje i čeka ako bukne rat da znaju kako će se obraniti. Pa vidite iz ovog slučaja da oružje zanima mlađu generaciju i kriminalni milje, ne bih rekao da hrvatski branitelji svaki dan čiste pušku i moraju ispaliti metak”, odgovorio je Treščec.

Sekundarni PTSP kod članova obitelji

Na pitanje koliko može PTSP utjecati na ostale članove kućanstva, primjerice na djecu, Treščec kaže da postoji sekundari PTSP kod članova obitelji, ako se branitelj nije liječio. “Nakon rata jako malo branitelja je pristao na liječenje. Jednostavno prije 30 godina nije lako bilo otići kod psihijatra jer svi misle – ludi ste. Nitko tada nije shvaćao da je to bolest, da imate neki poremećaj koji se javio u nenormalnoj situaciji kao što je rat. Dosta se toga otada promijenilo, prije sam i sam skrivao kad sam išao psihijatru, a sada to više nije tako”, objasnio je.

Treščec vjeruje da je moguće motivirati branitelje i općenito ljude da vrate oružje. “Prije 15 godina i mi smo bili uključeni u te akcije i svako malo se rade takve akcije. Međutim, bilo je slučajeva da mi pozovemo policiju jer branitelj anonimno donio oružje da onda policija dođe, s trakom napravio krug i napravio cijeli cirkus, dođe pirotehničar i bude cijela parada.”

