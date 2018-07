BIVŠI PREDSJEDNIK OPĆE SKUPŠTINE UN-A PIŠE ZA NET.HR: Protivnicima EU dovoljno je samo pokazati koliko je zastrašujuća alternativa

Makedonski diplomat Srđan Kerim povodom 5. godišnjice ulaska Hrvatske u EU piše za Net.hr

Danas je točno pet godina od ulaska Hrvatske u Europsku Uniju. Taj posve povijesni čin ima svoju prethistoriju koju treba evocirati u ovakvim prilikama.

Daleke 1975. godine kao mlad sveučilišni asistent napisao sam esej pod naslovom “Evropska sigurnost i suradnja i odnosi Istok – Zapad”. U završnom dijelu teksta stoji sljedeća konstataciji: “Podjela Europe na Istok i Zapad se jedino moze prevazići integracijom”!

To bi se moglo nazvati idealiziranjem jednog mladog čovjeka koji je priželjkivao takvu viziju. I danas ,nakon više od 40 godina, mislim tako. Oba svjetska rata su počela u Europi. Hladni rat je ugrožavao egzistenciju europskih naroda prijeteći nuklearnim sukobom na njenom teritoriju. Željezna zavjesa je obilježavala nepremostivi jaz između Istoka i Zapada.

‘PREDSJEDNIK SVIJETA’ PIŠE ZA NET.HR: Je li Bitcoin valuta ili nije? Ova je velika igra fascinantna, ali tko izgubi neće se imati pravo ljutiti

Nacizam i komunizam su ostavili pustoš

Dvije ideologije su rođene na tlu Europe: nacional-socijalizam i komunizam. Obe su propale ostavljajući za sobom idejnu, materijalnu i duhovnu pustoš. Da ne govorimo o milijunskom ljudskim žrtvama.

Europska Unija je jedni projekt koji je prihvatljiv za sve, koristan za sve ,usprkos svim postojećim razlikama njenih članica.Sve ovo i još mnogo toga što nisam spomenuo je više nego dovoljan razlog da govorimo o sretnim okolnostima, istinskom izboru, te pravim vrijednostima na kojima se temelji članstvo Hrvatske u Europskoj Uniji.

Što je alternativa? Rat

To što EU trenutačno prolazi kroz neka iskušenja u vezi njenog daljnjeg razvoja, što smo svjedoci Brexita, što je nacionalizam u osjetnom porastu ne smije nam zamagljivati poglede na smisao postojanja EU.

I da je nema trebalo bi je izmisliti. Jer alternativa integraciji u Europi je rat. Bivši francuski predsjednik François Mitterrand u svom je oproštajnom govoru u Europskom parlamentu upozorio: “Nacionalizam u Europi znači rat”!

A toga smo imali dosta i previše u našoj povijesti.

Ne postoji mjesto na svijetu gdje se bolje živi nego u Europi

Svi politički i ekonomski rezoni govore u prilog EU. U doba globalizacije ekonomija obima je conditio sine qua non gospodarstvene učinkovitosti. Multipolarni svijet s takvim vojnim i političkim gigantima kao što su Kina, Indija, SAD, Brazil ili Japan je imperativ za ujedinjeni nastup Europljana s oko 500 milijuna stanovnika.

Razvojna i socijalna dimenzija funkcioniranja EU je bez presedana u cijelom svijetu. Svi nam zavide na tome. A kako i ne bi! Ne postoji mjesto na zemljinoj kugli gdje se bolje i kvalitetnije živi.

Sizifov posao vraćanja kotača unazad

Kompletiranje Europske integracije preko učlanjivanja tzv. Zapadnog Balkana još više potvrđuje smisao članstva Hrvatske u EU. To ne znači pledoaje zatvaranja Hrvatske prema ostalim dijelovima svijeta. Dapače članstvo u EU pojačava samo po sebi njenu poziciju u međunarodnim odnosima i suradnji.

Ulaskom u Schengen zonu te Euro zonu Hrvatska će podići kvalitetu svoje međunarodne pozicije te proširiti svoje horizonte uopće. Onaj tko to ne razumije ili ne želi to prihvatiti kao povijesnu istinu preuzima na sebe Sizifov posao vraćanja kotača povijesti u nazad. To do sada nikome nije uspjelo.

Srđan Kerim iskusni je diplomat, političar i poslovni čovjek. U bogatoj karijeri bio je, između ostalog, makedonski ministar vanjskih poslova i predsjednik Opće skupštine UN-a.